Tolak Kenaikan BBM, Buruh Bakal Aksi Besar-Besaran pada 6 September

Jakarta: Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh kembali menegaskan penolakannya terhadap kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh pemerintah siang ini.Pemerintah menyatakan harga pertalite naik dari Rp7.650 menjadi Rp10 ribu per liter. Kemudian harga solar subsidi naik dari Rp5.150 jadi Rp6.800 per liter. Lalu, pertamax juga ikut naik hari ini dari Rp12.500 jadi Rp14.500 per liter.Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, ada beberapa alasan mengapa pihaknya menolak kenaikan tersebut.Pertama, kenaikan BBM tersebut akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen."Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflasi menjadi 6,5 persen hingga delapan persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Sabtu, 3 September 2022.Di sisi lain, lanjutnya, upah buruh tidak naik dalam tiga tahun terakhir. Bahkan, lanjutnya, Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021."Dengan kata lain, diduga tahun depan upah buruh tidak akan naik lagi," ucapnya.Alasan kedua buruh menolak kenaikan BBM karena dilakukan di tengah turunnya harga minyak dunia. Terkesan sekali, pemerintah hanya mencari untung di tengah kesulitan rakyat.Terkait dengan bantuan subsidi upah sebesar Rp150 ribu selama empat bulan kepada buruh, menurut Said Iqbal ini hanya pemanis saja agar buruh tidak protes.Menurutnya, tidak mungkin uang Rp150 ribu akan menutupi kenaikan harga akibat inflasi yang meroket."Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan RON yang lebih tinggi dari pertalite, harganya jauh lebih murah," jelasnya.Said Iqbal juga mengkhawatirkan, dengan naiknya BBM maka ongkos energi industri akan meningkat. Hal itu bisa memicu terjadinya ledakan PHK.Oleh karena itu, Partai Buruh dan Serikat Buruh akan melakukan aksi puluhan ribu buruh pada 6 September 2022.Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di DPR RI untuk meminta Pimpinan DPR RI memanggil Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan para menteri yang terkait dengan kebijakan perekonomian.Aksi ini juga serentak di 33 provinsi lainnya yang diorganisir oleh Partai Buruh dan KSPI. Antara lain akan dilakukan di Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Banda Aceh, Medan, Batam, Padang, Pekanbaru. Bengkulu, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, Pontianak, Makassar, Gorontalo, Sulawesi Utara, Ambon, Ternate, Mataram, Kupang, Manokwari, dan Jayapura.