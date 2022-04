Wamendag Minta Pelaku Usaha Kripto Miliki Sistem Kuat untuk Mitigasi Risiko

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Dengan sistem support IT yang canggih dan reliabel, ia yakin koin-koin dan exchanger Indonesia bisa go global dan menarik investasi dari luar negeri. Sementara untuk masyarakat, Wamendag berharap masyarakat bisa terus meningkatkan literasi dan pengetahuan mengenai koin kripto yang menjadi instrument investasinya.Menurutnya itu akan menjadi langkah mitigasi mandiri agar perdagangan crypto makin aman bagi investor. "Laksanakan do your own research agar aman berinvestasi dan mendukung koin-koin yang memang punya basis support system yang baik," kata Jerry.Sementara itu, Chief Executive Officer of Litedex Protocol Andrew Suhalim mengatakan, siap memperkuat sistem yang dimiliki guna memitigasi risiko. Bahkan, ia mengklaim, pihaknya sudah mengamankan sejumlah proyek usai insiden kecil yang terjadi saat listing di LBank baru berjalan dua hari.Litedex Protocol langsung melakukan perbaikan cepat sehingga mampu meminimalisir dampak yang lebih luas. Kini Litedex Protocol melakukan mitigasi dan antisipasi internal dari segala lini, mulai dari security system hingga membuat smart contract baru untuk LDX Token.