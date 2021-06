5 Software Akuntansi Terbaik untuk Bisnis Kecil di Indonesia

Software Akuntansi Terbaik untuk Semua Platform

Jakarta: Apakah memilih software akuntansi terbaik untuk bisnis kecil adalah hal yang benar-benar diperlukan? Benar sekali. Walaupun biaya untuk software ini tidaklah murah, tetapi mungkin ini adalah solusi yang baik.Setidaknya software ini dapat mengelola keuangan dan memudahkan Anda membuat perencanaan bisnis terbaik. Itulah kenapa bisnis kecil juga perlu mencoba software akuntansi.Sebagai panduan awal, di artikel ini ada beberapa rekomendasiuntuk bisnis kecil.Tidak perlu khawatir, software akuntansi umumnya sangat mudah dipahami penggunaannya. Apalagi sekarang juga banyak software yang tersedia di perangkat mobile. Berikut rekomendasinya untuk Anda.Jurnal adalah software akuntansi asal Indonesia. Tentunya lebih mudah mengoperasikannya karena menggunakan antarmuka berbahasa Indonesia. Jurnal memiliki semua fitur akuntansi untuk bisnis dalam satu dasbor terintegrasi. Mengerjakan pembukuan bisnis pun jadi jauh lebih mudah dan cepat dengan Jurnal.Jika perlu bantuan apapun, tim support Jurnal selalu sedia untuk melayani. Beberapa kelebihan Jurnal untuk bisnis kecil antara lain antarmukanya mudah dipahami, berbasis cloud, fiturnya lengkap, dan harga terjangkau.Merupakan singkatan dari Mind Your Own Business (MYOB), ini adalah software akuntansi populer asal Australia. MYOB masih berbasis software di Windows dan MacOS. Tetapi sistem berlangganannya lumayan terjangkau untuk bisnis berskala kecil.Paket termurahnya mulai dari Rp190 ribuan saja yang mencakup beberapa fitur utama pembukuan. Ada pengelolaan alur kas, payroll otomatis, membuat invoice, dan job tracking.Jika ingin tahu lebih banyak, Anda bisa uji coba selama 30 hari dulu tanpa kartu kredit dan bebas cancel kapan saja.QuickBooks hadir sejak 2019 oleh vendor Intuit. Mereka bukan cuma menyasar target perusahaan besar, melainkan juga para pemilik bisnis kecil. Sudah ada lebih dari tujuh juta pengguna di dunia mempercayakan bisnisnya pada piranti lunak yang satu ini.Semua data keuangan Anda akan terorganisasi dengan baik di satu tempat. Saat waktunya tiba, pajak pun dapat terhitung secara otomatis.Kabar baiknya, sistem cloud memungkinkan Anda mengakses QuickBooks dari browser atau lewat aplikasi selulernya. Tersedia juga uji coba gratis selama 30 hari, lalu biaya berlangganan setelah itu mulai dari Rp350 ribuan per bulan. Paket ini dapat di-upgrade di kemudian hari.Layanan akuntansi online lainnya yang ideal untuk bisnis kecil adalah Wave. Ini bisa jadi solusi jika Anda menginginkan software gratis dengan fitur lengkap. Benar-benar gratis! Biaya nol rupiah tanpa tagihan tersembunyi untuk semua fiturnya tentu menjadi pilihan luar biasa untuk bisnis kecil.Fiturnya mulai dari mengirim faktur, pelacakan inventaris, payroll otomatis, dan berbagai kebutuhan akuntansi lainnya. Di akhir tahun Anda juga bisa melihat laporan pajak bisnis. Tidak ada batasan jumlah pengguna dan transaksi apapun di Wave. Namun sayangnya software ini sangat minim fitur integrasi dengan layanan pihak ketiga.Sebagai software yang sudah sangat lama di industri, Xero layak masuk dalam daftar best of the best ini. Xero sudah eksis selama 15 tahun dan mengalami banyak perkembangan.Sekarang mereka tersedia di ponsel pintar dengan teknologi cloud yang sangat memudahkan pengguna. Beberapa fitur unggulan Xero antara lain payroll otomatis, manajemen inventaris, dan mendukung pembayaran online. Sayangnya Xero dinilai belum memiliki layanan pelanggan yang terlalu baik.Jika Anda mencari software akuntansi terbaik dari tingkat sederhana sampai yang kompleks, daftar di atas adalah jawabannya. Kelimanya cocok digunakan di segala skala bisnis berkat kelengkapan fiturnya. Pilihan ada di tangan Anda.(ROS)