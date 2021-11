Harga CPO Akhir Pekan Tembus Rp14.033/Kg

Jakarta: Harga minyak sawit mentah atau ( Crude Palm Oil ) CPO naik sebesar Rp93 per kilogram pada akhir pekan. Harga CPO naik dari harga Rp13.940 per kilogram menjadi Rp14.033 per kilogram.Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit juga naik sebesar Rp69 per kilogram dari Rp2.570 menjadi Rp2.639 sedangkan inti sawit periode kali ini naik cukup signifikan sebesar Rp868 per kilogram atau dari Rp9.743 per kilogram jadi Rp10.611 per kilogram.