Gandeng Volta, Bank Mandiri Permudah Masyarakat Beli Motor Listrik

(ANN)

Jakarta: Masyarakat diberi kemudahan dalam membeli kendaraan listrik . Bank Mandiri telah bekerja sama dengan Volta, bagian dari PT M Cash Integrasi Tbk untuk mempermudah masyarakat membeli motor listrik melalui fitur Livin' Sukha di Super App Livin' by Mandiri.Selain menyuguhkan fasilitas baru bagi masyarakat, upaya yang dilakukan ini sekaligus menjadi langkah pencapaian netral karbon atau net zero emission (NZE) Indonesia pada 2060 serta penerapan prinsip keberlangsungan yang mengacu pada aspek environment, social and governance (ESG)."Inisiatif dan kolaborasi ini bertujuan untuk membuat kendaraan listrik semakin mudah diakses dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Sesuai dengan upaya Pemerintah untuk memperluas ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air," terang ujar Direktur Jaringan & Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto, Selasa, 30 Mei 2023.Aquarius menjelaskan, masyarakat yang memenuhi syarat dapat kini dengan mudah memeriksa apakah mereka berhak mendapatkan program bantuan pemerintah cukup dengan pengecekan NIK KTP dalam aplikasi Livin’ by Mandiri. Bila memenuhi syarat, masyarakat lanjut Aquarius dapat langsung melakukan pembelian di aplikasi Livin’ by Mandiri."Dengan menyediakan platform pembelian motor listrik Volta bersubsidi melalui Livin’ by Mandiri, masyarakat khususnya nasabah Bank Mandiri yang memenuhi syarat dapat menikmati pengalaman pembelian motor listrik Volta bersubsidi secara mudah dan aman," imbuhnya.Kedepannya kami juga akan melengkapi dengan beberapa opsi pembayaran, di antaranya Kartu debit atau kredit Mandiri, angsuran Kartu Kredit, pembiayaan berbasis gaji (payroll), dan produk leasing suku bunga bersaing di industri."Bagi masyarakat yang belum memenuhi syarat untuk program subsidi juga dapat tetap melakukan pembelian dengan berbagai program menarik," jelasnya.Platform yang fleksibel ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk masyarakat yang ingin memiliki kendaraan listrik.