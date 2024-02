Asosiasi Optimistis Capai Kuota Insentif Penjualan Motor Listrik 2024

Baca juga: Pemerintah Diminta Lanjutkan Program Insentif Pembelian Motor Listrik

(ANN)

Jakarta: Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) optimistis dapat mencapai kuota insentif 50 ribu unit motor listrik pada 2024 yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian."Kami mencoba untuk achieve target yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dan kami cukup optimis," Kata Sekretaris Jenderal Aismoli Hanggoro Ananta di Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 13 Februari 2024.Ia menyampaikan pemenuhan target tersebut bisa dicapai dengan melakukan penjualan motor listrik sebanyak 6.000-8.000 unit per bulan. Pada awal 2024, ia mengatakan pembelian motor listrik yang disubsidi pemerintah sudah mencapai 8.000 unit.Sehingga menurut dia, dengan kalkulasi penjualan yang sama seperti di awal tahun, maka kuota subsidi untuk pembelian motor listrik hingga akhir 2024 bisa terpenuhi."Awal tahun saja kami sudah sekitar 8.000 penjualan yang masih dilakukan verifikasi, so hopefully kalau kami ambil secara average ya, secara rata-ratanya adalah sekitar per bulannya bisa 6.000-8.000 unit, di akhir tahun ini kita bisa achieve mungkin di atas sampai 50 ribu unit," ujar dia.Selain itu ia mengatakan, pihaknya juga tengah berusaha untuk memberikan kontribusi besar untuk transisi energi di Indonesia dengan cara memberikan sumbangsih tinggi pada mengilplementasikan target ekosistem penggunaan kendaraan listrik nasional sebanyak 600 ribu di 2030.