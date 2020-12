Libur Panjang, Konsumsi Pertamax Turbo dan Pertamax Melonjak Signifikan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: PT Pertamina (Persero) membentuk Tim Satgas Pengendalian dan Pemantauan Kelancaran Penyaluran BBM dan LPG Masa Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Marketing Operation Region (MOR) II Sumbagsel mengatakan, tim satgas dibentuk berdasarkan Surat Perintah Executive GM Regional Sumbagsel melalui Nomor Print 021/CT30200/2020-S0 tanggal 4 Desember 2020.Tim ini efektif terhitung mulai 7 Desember sampai dengan 10 Januari 2021. Adapun pada periode 7-24 Desember 2020, satgas mencatat konsumsi BBM jenis gasoline (premium, pertalite, pertamax, pertamax turbo) naik sebesar enam persen dibandingkan konsumsi normal harian pada November 2020, yaitu dari 7.357 KL per hari menjadi 7.797 KL per hari.Sementara untuk BBM jenis gasoil (biosolar, dexlite, Pertamina dex), konsumsinya turun sebesar 1,3 persen dibandingkan konsumsi rerata normal harian pada November 2020, yaitu dari 4.776 KL per hari menjadi 4.714 KL per hari.Terjadinya penurunan konsumsi BBM jenis gasoil terjadi seiring dengan berkurangnya operasional kendaraan bermesin diesel yang di Indonesia umumnya digunakan pada bus, truk, dan untuk keperluan industri.Sementara itu, terjadi peningkatan penggunaan kendaraan pribadi yang mengonsumsi BBM jenis Gasoline saat libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.Pjs. Unit Manager Communication, Relations & CSR MOR II Sumbagsel, Ujang Supriadi mengungkapkan, konsumsi tertinggi gasoline terjadi pada produk Pertamax Turbo yang mencatat kenaikan sebesar 28,3 persen, yaitu dari 45 KL per hari menjadi 58 KL per hari, disusul oleh produk Pertamax yang mencatat kenaikan sebesar 18,7 persen, yaitu dari 661 KL per hari menjadi 785 KL per hari."Untuk BBM gasoil kenaikan tertinggi terjadi pada produk Pertamina Dex yang mencatatkan kenaikan sebesar 13,7 persen, yaitu dari 33 KL per hari menjadi 37 KL per hari. Kenyamanan saat berkendaraan menjadi hal yang utama sehingga masyarakat lebih memilih mengonsumsi BBM berkualitas seperti pertamax, Pertamax turbo dan Pertamina dex," ujar Ujang melalui keterangan tertulisnya, Minggu, 27 Desember 2020.BBM berkualitas mendukung performa mesin agar tetap prima sehingga masyarakat nyaman berkendara. Selain itu, dapat menjaga ketahanan mesin dan ramah lingkungan.Sementara itu, konsumsi LPG PSO periode 7-24 Desember 2020 mencatatkan kenaikan sebesar 2,5 persen dibandingkan konsumsi normal harian pada November 2020, yaitu dari 1.783 MT per hari menjadi 1.827 MT per hari. Sementara itu, terjadi penurunan untuk NPSO sektor Rumah Tangga sebesar 0,8 persen, yaitu dari 183,8 MT per hari menjadi 182,3 MT per hari."Satgas Pertamina MOR II terus memantau, berkoordinasi dan melakukan pengawasan kelancaran penyaluran BBM dan LPG di wilayah kerja MOR II. Tim Satgas akan selalu melaksanakan antisipasi secara dini sesuai ketentuan yang berlaku apabila terjadi peningkatan permintaan BBM dan LPG," tutup Ujang.(DEV)