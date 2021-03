Kilas Balik Mengamankan Vaksin Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Satu tahun pandemi covid-19 melanda Indonesia sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menangani penyebaran virus korona agar tidak meluas lebih jauh, termasuk melalui program vaksinasi Data Kementerian Kesehatan mencatat hingga 1 Maret 2021, vaksin dosis satu telah diberikan pada 1.720.523 penerima dari total sasaran vaksinasi 181.554.465 penerima. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 28.799 penerima dari sehari sebelumnya di tanggal 28 Februari 2021.Sedangkan untuk vaksin dosis kedua atau vaksinasi kedua telah diberikan pada 1.002.218 penerima dari sasaran vaksinasi 1.468.764 penerima. Angka ini mengalami peningkatan 3.779 penerima dibanding pada 28 Februari 2021.Bila kita putar waktu ke belakang, pengadaan vaksin di tanah air diwarnai dengan berbagai kunjungan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk mencari dan mengamankan pasokan vaksin dari berbagai negara. Erick dan Retno sempat terbang ke Tiongkok, Korea, Inggris, serta Uni Emirat Arab (UEA) atau Abu Dhabi untuk mencari vaksin.Pertengahan tahun lalu, Erick meminta PT Bio Farma untuk menemukan dan memproduksi vaksin covid-19. Kala itu, BUMN farmasi tersebbut telah berbicara dengan dua lembaga farmasi dunia yakni Sinovac Biotech Ltd dari Tiongkok, dan The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) untuk memproduksi vaksin.Di awal bulan Agustus, Erick mengatakan Bio Farma siap untk memproduksi vaksin sebanyak 250 juta dosis per tahun di akhir 2020. Penyataan itu disampaikan ketika Erick meninjau laboratorium serta fasilitas produksi Bio Farma di Bandung, sekaligus memastikan kesiapan uji klinis fase tiga calon vaksin covid-19 hasil kolaborasi bersama Sinovac.Asal tahu saja, vaksin yang saat ini telah disuntikan ke sebagian penerima prioritas merupakan vaksin covid-19 yang bahan bakunya atau bibit vaksinya (seed) berasal dari Sinovac. Bio Farma telah menandatangani untuk pembelian bibit vaksin dengan Sinovac sebanyak 40 juta dosis."Hari ini saya memastikan Bio Farma saat ini sudah siap memproduksi 100 juta dosis vaksin covid-19 per tahun dan di akhir tahun siap memproduksi 250 juta dosis per tahun," kata Erick, 4 Agustus 2020 lalu.Sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) memastikan dan menegaskan kendati berasal dari Tiongkok, namun vaksin tersebut aman karena telah diuji klinis termasuk di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Uji klinis fase ketiga dilakukan dengan menyuntikan vaksin pada 1.620 orang relawan di Bandung pada 10 Agustus 2020.Selain dengan Sinovac, Pemerintah Indonesia juga melakukan penjakan kerja sama vaksin dengan industri farmasi lainnya seperti Genexine, CanSino, dan AstraZeneca, pemerintah tengah menjajaki kerja sama dengan perusahaan farmasi lainnya, Pfizer, Johnson & Johnson, dan Novafax. Ditambah mekanisme kerjasama multilateral dengan UNICEF dalam kerangka COVAX Facility yakni berupa jaminan akan kecepatan, ketersediaan, dan pengiriman vaksin.Menurut penuturan Erick saat itu, pemerintah memnbutuhkan dana sebesar USD4,5 miliar atau sekitar Rp65,2 triliun (asumsi kurs Rp14.500 per USD) untuk memproduksi vaksin covid-19 yang akan disuntikkan pada sekitar 160 juta hingga 190 juta penduduk Indonesia.Sebab, setiap orang setidaknya harus melakukan dua kali penyuntikan. Sehingga vaksin yang diproduksi kata dia sekitar 320 juta hingga 380 juta pieces. Erick mengatakan satu vaksin membutuhkan dana USD15.Tidak hanya mengandalkan vaksin dari luar negeri, pemerintah melalui Kementerian Ristek dan Teknologi (Kemenristek) juga memastikan pengembangan vaksin merah putih. Vaksin ini dikembangan oleh Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman. Vaksin merah putih ditargetkan bisa diproduksi pada 2022.Erick mengatakan produksi vaksin merah putih menjadi prioritas agar Indonesia tidak tergantung pada impor bahan baku vaksin lainnya. Sebab dia bilang usia vaksin sebagai pembentukan antibodi terhadap virus hanya bertahan enam bulan hingga dua tahun. Menurutnya waktu tersebut bukanlah waktu yang lama jika nantinya harus terus menerus dipasok oleh vaksin dari luar."Jadi kita tidak mungkin begantung pada vaksin-vaksin yang kita kerjasamakan, kita mengharapkan vaksin merah putih," tutur dia.Adapun vaksinasi pertama dimulai pada 13 Januari 2021. Penerima vaksin pertama yang disuntikkan yakni Presiden Joko Widodo. Adapun untuk daftar kelompok prioritas penerima vaksin covid-19 gratis tahap awal meliputi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan, lalu disusul TNI/Polri, aparat hukum, serta petugas pelayanan publik lainnya.Selain melalui program vaksinasi gratis, pemerintah juga telah memberikan lampu hijau pada perusahaan untuk menyelenggarakan vaksin mandiri atau gotong royong. Vaksin mandiri dilakukan dan ditanggung oleh perusahaan dengan sasaran peneriman para karyawan atau karyawati yang bekerja di perusahaan tersebut.Data per 25 Februari lalu, Erick mengatakan sebanyak 6.644 perusahaan telah mendaftar untuk melakukan vaksinasi mandiri. Jenis vaksin untuk program vaksinasi mandiri dipastikan berbeda dengan program vaksinasi gratis pemerintah. Hal ini untuk memastikan bahwa vaksinasi mandiri tidak akan mengganggu jalannya vaksinasi gratis."Jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong berbeda dengan jenis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi program pemerintah yaitu Sinovac, Astrazaneca, Novavax, dan Pfizer. Sehingga dengan ini kita bisa memastikan enggak ada kebocoran dengan vaksin tersebut yang akan digunakan untuk vaksin gotong royong," kata Juru bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi.Lebih jauh diharapkan dengan program vaksinasi yang telah mulai berjalan dan ditargetkan akan rampung di akhir 2021, akan menciptakan kekebalan imun masyarakat Indonesia. Sehingga bisa mendorong upaya pemulihan ekonomi yang juga tengah dilakukan di tanah air.(SAW)