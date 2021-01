5 Populer Ekonomi: Jonan Mundur dari Komisaris Sido Muncul hingga Suku Bunga Acuan Diramal Naik di 2021

1. Jonan Mundur dari Komisaris Sido Muncul



2. BI Diprediksi akan Naikkan Suku Bunga di 2021

3. Jokowi Sebut Sovereign Wealth Fund Telah Dibentuk



4. Perhatian Buat Influencer! Jangan Giring Warga Tanam Saham Tanpa Edukasi



5. Garuda Dapat Perpanjangan Tiga Tahun untuk Bayar Utang ke Tiga BUMN

Jakarta: Sejumlah berita ekonomi pada Rabu, 6 Januari, terpantau menjadi perhatian para pembaca Medcom.id. Berita itu mulai dari Ignasius Jonan mundur dari Komisaris Sido Muncul, BI diyakini naikkan suku bunga acuan di 2021, hingga Garuda Indonesia dapat perpanjangan tiga tahun untuk bayar utang ke tiga BUMN.Berikut rangkuman berita selengkapnya:Ignasius Jonan mengundurkan diri sebagai komisaris PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO). Padahal jabatan tersebut belum lama diembannya sejak 25 November 2020 lalu.Lembaga penelitian dan analisis The Economist Group, The Economist Intelligence Unit (The EIU) memperkirakan Bank Indonesia (BI) akan menaikkan suku bunga di 2021. Dalam laporan The EIU Asia in 2021: Trends to Watch in Three Key Economies, bank sentral disebut akan memperketat kebijakan moneter lebih cepat dari konsensus.Presiden Joko Widodo telah membentuk Sovereign Wealth Fund (SWF). Lembaga pengelola investasi ini diberi nama Investment Authority (INA) "Pada bulan ini telah terbentuk yang namanya Sovereign Wealth Fund," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Januari 2021.Seorang influencer tidak boleh menggiring opini masyarakat agar menanamkan saham di salah satu emiten tanpa ada edukasi. Ada potensi sanksi yang diberikan jika terbukti hal tersebut merupakan pelanggaran.PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah menyepakati penyelesaian proses restrukturisasi kewajiban (utang usaha) pada PT Angkasa Pura I (Persero), PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Pertamina (Persero).(ABD)