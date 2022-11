Baru Melesat, Emas Antam Sudah Turun Rp2.000/Gram

Harga emas dunia melemah





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Harga emas Antam dibanderol Rp959 ribu per gram atau turun Rp2.000 per gram ketimbang perdagangan kemarin. Harga emas Antam kembali terkoreksi seiring dengan pergerakan harga emas global.Dikutip dari laman Logam Mulia di gudang Antam pada Kamis, 10 November 2022, harga emas Antam buyback juga terkoreksi sebesar Rp2.000 per gram ke level Rp859 ribu per gram.Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per 10 November 2022:Emas batangan 1 gram Rp959 ribu.Emas batangan 2 gram Rp1,86 juta.Emas batangan 3 gram Rp2,77 juta.Emas batangan 5 gram Rp4,59 juta.Emas batangan 10 gram Rp9,12 juta.Emas batangan 25 gram Rp22,63 juta.Emas batangan 50 gram Rp45,1 juta.Emas batangan 100 gram Rp90,1 juta.Emas batangan 250 gram Rp225 juta.Emas batangan 500 gram Rp449,8 juta.Emas batangan 1.000 gram Rp89,6 juta.Sebelumnya harga emas tergelincir pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB), menghentikan kenaikan selama tiga hari berturut-turut. Melemahnya harga emas ini menyusul aksi ambil untung dan dolar AS berbalik menguat di tengah ekspektasi kenaikan suku bunga yang lebih kecil dari Federal Reserve (Fed).Melansir Antara, Kamis, 10 November 2022, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Desember di Divisi Comex New York Exchange, jatuh USD2,3 atau 0,13 persen menjadi USD1.713,7 per ounce, setelah diperdagangkan mencapai level tertinggi sesi di USD1.725,8 dan terendah USD1.706,1.Harga emas dunia menguat setelah dolar AS terapresiasi pada perdagangan Rabu, 9 November 2022 karena sentimen risk-off (penghindaran risiko) kembali ke pasar. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,83 persen menjadi 110,5490.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id.