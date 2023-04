Buyback Emas Antam Naik, Harganya Jadi Rp956 Ribu/Gram

Harga emas dunia menguat





Jakarta: Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam pada Rabu pagi, 26 April 2023 menjadi Rp1,062 juta per gram.Sementara harga jual kembali (buyback) emas Antam Rabu, 26 April 2023, naik sebanyak Rp8.000 per gram yakni senilai Rp956 ribu per gram.Kenaikan harga emas mengikuti harga emas dunia yang alami kenaikan. Melansir laman Logam Mulia, berikut harga pecahan emas batangan Antam pada Rabu pagi:Harga emas 0,5 gram: Rp588 ribu.Harga emas 1 gram: Rp1 juta.Harga emas 2 gram: Rp2 juta.Harga emas 3 gram: Rp3 juta.Harga emas 5 gram: Rp5 juta.Harga emas 10 gram: Rp10 juta.Harga emas 25 gram: Rp25 juta.Harga emas 50 gram: Rp50 juta.Harga emas 100 gram: Rp100 juta.Harga emas 250 gram: Rp250 juta.Harga emas 500 gram: Rp501 juta.Harga emas 1.000 gram: Rp1,002 miliar.Harga emas dunia naik pada pembukaan perdagangan hari ini. Emas dunia naik setelah alami penurunan setelah sempat menyentuh level tertingginya selama sepekan. Sinyal kenaikan ini belum menjadi sentimen bullish karena harga emas masih di bawah level psikologis USD2.000 per ounce.Dilansir dari investing.com, Rabu, 26 April 2023, harga emas dunia acuan XAU/USD berada pada level USD1.998 per ounce atau naik 1,56 persen atau 0,07 persen pembukaan perdagangan Rabu, 26 April 2023. Harga emas dunia sudah naik sebanyak 3,5 persen dalam setahun.Harga emas masih di bawah tekanan dari penguatan dolar AS dan imbal hasil treasury kala pasar mempertimbangkan kembali ekspektasi jeda kenaikan suku bunga Federal Reserve dalam waktu dekat.