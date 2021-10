Harga Komoditas Naik, Kemendag Sesuaikan Aturan Bea Keluar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan harga sejumlah komoditas pertambangan menunjukkan fluktuasi yang cukup beragam hingga periode akhir September 2021. Hal ini dipengaruhi kenaikan permintaan pada beberapa komoditas pertambangan , sementara sejumlah komoditas lainnya terjadi penurunan.Kondisi ini memengaruhi penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan Bea Keluar (BK) untuk periode Oktober 2021. Ketentuan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar periode Oktober 2021.Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana mengungkapkan komoditas konsentrat seng, konsentrat ilmenit, konsentrat rutil, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode bulan lalu. Hal tersebut antara lain dikarenakan adanya peningkatan permintaan dunia."Sementara konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat timbal, dan konsentrat pasir besi mengalami penurunan harga. Adapun konsentrat mangan dan pellet konsentrat pasir besi tidak mengalami perubahan," ujar Wisnu, dalam siaran persnya, Jumat, 1 Oktober 2021.Adapun produk pertambangan yang mengalami kenaikan harga rata-rata pada periode Oktober 2021 adalah konsentrat seng (Zn ≥ 51 persen) dengan harga rata-rata USD879,66 per WE atau naik 1,34 persen dan konsentrat ilmenit (TiO2 ≥ 45 persen) dengan harga rata-rata USD441,58 per WE atau naik 4,27 persen.Selanjutnya konsentrat rutil (TiO2 ≥ 90 persen) dengan harga rata-rata USD1.242,45 per WE atau naik 0,51 persen dan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) (Al2O3 ≥ 42 persen) dengan harga rata-rata USD37,11 per WE atau naik 7,59 persen.Sementara itu, produk yang mengalami penurunan harga dibandingkan HPE periode sebelumnya adalah konsentrat tembaga (Cu ≥ 15 persen) dengan harga rata-rata USD3.352,54 per WE atau turun 0,49 persen dan konsentrat besi (hematit, magnetit) (Fe ≥ 62 persen dan ≥ 1 persen TiO2) dengan harga rata-rata sebesar USD120,81 per WE atau turun 26,99 persen.Selanjutnya konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar (Fe ≥ 50 persen dan (Al2O3 + SiO2) ≥ 10 persen ) dengan harga rata-rata USD61,73/WE atau turun 26,99 persen; konsentrat timbal (Pb ≥ 56 persen) dengan harga rata-rata USD991,03 per WE atau turun 2,93 persen; dan konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) (Fe ≥ 56 persen) dengan harga rata-rata USD72,14 per WE atau turun 26,99 persen.Adapun konsentrat mangan (Mn ≥ 49 persen) dengan harga rata-rata USD213,63 per WE dan pellet konsentrat pasir besi (lamela magnetit-ilmenit) (Fe ≥ 54 persen) dengan harga rata-rata USD117,98 per WE tidak mengalami perubahan.Perhitungan harga dasar HPE untuk komoditas konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat pasir besi, konsentrat mangan, konsentrat ilmenit, dan konsentrat rutil bersumber dari Asian Metal dan Iron Ore Fine Australian. Sementara itu, perhitungan harga dasar HPE untuk konsentrat tembaga, pellet konsentrat pasir besi, konsentrat timbal, konsentrat seng, dan bauksit bersumber dari London Metal Exchange (LME).Adapun sejumlah produk pertambangan yang dikenakan BK meliputi konsentrat tembaga, konsentrat besi, konsentrat besi laterit, konsentrat pasir besi, pellet konsentrat pasir besi, konsentrat mangan, konsentrat timbal, konsentrat seng, konsentrat ilmenit, konsentrat rutil, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian."HPE periode Oktober 2021 ditetapkan setelah memperhatikan masukan tertulis serta hasil koordinasi dengan berbagai instansi terkait," pungkas Wisnu.