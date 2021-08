Harga Sawit Riau Turun Rp21,24/Kg

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pekanbaru: Harga tandan buah segar kelapa sawit Riau untuk seminggu kedepan khususnya umur 10-20 tahun tercatat Rp2.782,78 per kilogram (kg) atau mengalami penurunan Rp21,24 per kg dibandingkan harga seminggu sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.804,02 per kg."Penurunan harga TBS sawit Riau dipicu oleh penurunan harga jual CPO dan kenaikan harga kernel dari beberapa perusahaan yang menjadi sumber data," kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Zul Fadli melalui Kabid Pemasaran dan Pengolahan Defris Hatmaja, dikutip dari Antara, Selasa, 31 Agustus 2021.Dia mengatakan, untuk harga jual CPO, PT. PTPN V mengalami penurunan harga Rp7,92 pe Kg, PT. Sinar Mas Group mengalami penurunan Rp197,14 per Kg, PT. Astra Agro Lestari mengalami penurunan harga Rp38,00 per Kg, dan PT. Asian Agri juga mengalami penurunan harga Rp8,19 per Kg.Berikutnya dari PT. Citra Riau Sarana mengalami penurunan harga Rp4,60 per Kg dari harga minggu lalu. Sedangkan untuk harga jual Kernel, dari PT. Astra Agro Lestari justru mengalami kenaikan harga Rp4,55 per Kg, PT. Asian Agri Group mengalami kenaikan harga Rp146 per Kg, PT. Citra Riau Sarana mengalami kenaikan harga Rp104,59 per Kg dari harga minggu lalu."Harga TBS kelapa sawit penetapan periode 1-7 September 2021 di tahun 2021 mengalami penurunan pada setiap kelompok umur kelapa sawit dengan jumlah penurunan terbesar terjadi pada kelompok umur 10-20 tahun sebesar Rp21,24 per Kg atau mencapai 0,76 persen dari harga minggu lalu. Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu kedepan turun menjadi Rp 2.782,78 per Kg," katanya.Faktor eksternal, turunnya harga TBS CPO Riau dipicu penurunan supply CPO terjadi akibat pembatasan sosial yang diketatkan di dua produsen besar, yakni Indonesia dan Malaysia guna meredam penyebaran penyakit akibat virus corona.Kasus Covid-19 di Indonesia memang sudah melandai pemerintah juga sudah melakukan pelonggaran Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan tetapi penambahan kasus di Malaysia justru sedang tinggi.(SAW)