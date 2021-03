Populer Ekonomi: Cara Menghindari Jadi Budak Cicilan Jadi Sorotan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Usulan perencana keuangan yang tak melarang orang untuk berutang dalam batas yang wajar menjadi berita yang favorit dibaca pembaca ekonomi dalam kanal Medcom.id. Kemudian berita lainnya adalah langkah AS siap gunakan semua 'alat' untuk lawan praktik perdagangan Tiongkok. Lalu ada langkah pemerintah Tiongkok berencana memulai pertemuan parlemen tahunan minggu ini guna menyetujui prioritas nasional untuk 2021. Berita selengkapnya ada di bawah ini. Mayoritas perencana keuangan tidak melarang seseorang untuk berutang asalkan masih dalam batas yang wajar, yakni maksimal 30 persen dari pemasukan. Namun seringkali orang yang berutang lupa diri dan membuat utangnya menumpuk hingga menjadi 'budak cicilan'.Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam instagram resminya @lps_idic memberi sejumlah tips agar tidak menjadi budak cicilan. Dikutip Sabtu, 6 Maret 2021, LPS membeberkan enam langkah-langkahnya.Baca berita selengkapnya di sini. Washington: Tim Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan menggunakan semua alat yang tersedia untuk melawan praktik perdagangan yang tidak adil oleh Tiongkok. Sejauh ini hubungan kedua negara belum terlalu harmonis, terlebih Pemerintahan Biden belum juga menghapus tarif tinggi untuk Beijing.Dokumen yang dirilis tidak mengumumkan alat yang akan digunakan Pemerintah AS. Tetapi dokumen itu meresmikan pernyataan yang dibuat oleh Biden dan anggota timnya dalam beberapa bulan terakhir tentang bagaimana mereka akan menangani Tiongkok dan prioritas permasalahan perdagangan lainnya.Baca berita selengkapnya di sini. Pemerintah Tiongkok berencana memulai pertemuan parlemen tahunan minggu ini guna menyetujui prioritas nasional untuk 2021. Pihak berwenang diperkirakan memberikan perincian tentang topik yang diangkat mulai dari target tingkat pekerjaan hingga pengelolaan wilayah semi-otonom Hong Kong.Mengutip CNBC International, Sabtu, 6 Maret 2021, pertemuan delegasi, yang dikenal sebagai 'Dua Sesi', telah mengawasi perubahan seperti penghapusan batas masa jabatan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping pada 2018 dan proposal untuk undang-undang keamanan baru di Hong Kong pada tahun lalu.Baca berita selengkapnya di sini. Washington: Federal Reserve melaporkan pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) berlanjut dengan kecepatan sedang selama minggu-minggu pertama tahun ini. Namun, pelaku bisnis optimistis pemulihan akan terus berlangsung di bulan-bulan mendatang dengan permintaan di perumahan mulai terlihat"Pasar tenaga kerja menunjukkan perbaikan yang lambat. Aktivitas ekonomi sedikit berkembang dari Januari hingga pertengahan Februari untuk sebagian besar dari 12 distrik regional Fed," ungkap Fed dalam ringkasan Beige Book tentang ekonomi AS, dilansir dari Channel News Asia, Sabtu, 6 Maret 2021.Baca berita selengkapnya di sini. Federal Reserve diperkirakan mengubah arah kebijakan untuk mengatasi beberapa gejolak baru-baru ini di pasar obligasi seiring terus naiknya imbal hasil surat utang Pemerintah Amerika Serikat (AS). Meski demikian, the Fed diramal belum akan menaikkan suku bunga acuannya.Mengutip CNBC International, Sabtu, 6 Maret 2021, menurut investor dan ekonom yang mengamati tindakan baru-baru ini dengan cermat, berharap bank sentral AS mengatasi beberapa distorsi yang telah terjadi. Perubahan arah kebijakan bisa dilakukan segera setelah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal pada 16-17 Maret.Baca berita selengkapnya di sini. (SAW)