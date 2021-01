5 Terpopuler Ekonomi: Penghapusan Perusahaan Raksasa Tiongkok oleh AS Jadi Sorotan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Konflik antara Tiongkok dan Amerika Serikat menjadi topik favorit pembaca Medcom.id kemarin. Berita yang menarik perhatian adalah mengenai penghapusan China Mobile, China Telecom, dan China Unicom Hong Kong dari bursa efek New York untuk mematuhi perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh pemerintahan Donald Trump.Selanjutnya ada berita pilihan seperti penghapusan subsidi listrik, nama penerima vaksin covid-19, harga emas serta bantuan sosial (bansos) pada awal tahun ini. Berikut lima berita terpopuler ekonomi kemarin:Bursa Efek New York (NYSE) akan memulai proses penghapusan China Mobile, China Telecom, dan China Unicom Hong Kong untuk mematuhi perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh pemerintahan Donald Trump. Perusahaan akan ditangguhkan dari perdagangan antara 7 Januari dan 11 Januari.Melansir Forbes, Sabtu, 2 Januari 2021, ketiga perusahaan tersebut juga terdaftar di Hong Kong. Pihak NYSE mengatakan mereka memiliki hak untuk meninjau kembali keputusan tersebut.Baca berita selengkapnya di sini. PT PLN (Persero) siap menyalurkan stimulus listrik untuk 32 juta pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA bersubsidi. Tak hanya itu, 459 ribu pelanggan bisnis dan industri daya 450 VA juga kecipratan dapat stimulus ini.Pemberian bantuan subsidi untuk meringankan biaya listrik bagi para pelanggan tersebut waktu pemberiannya diperpanjang hingga Maret 2021.Baca berita selengkapnya di sini. Masyarakat yang masuk dalam kategori penerima vaksin covid-19 prioritas dapat mengecek langsung Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar dalam website atau aplikasi pedulilindungi.id.Dalam website yang dikutip Medcom.id, Sabtu, 2 Januari 2021, kategori masyarakat prioritas adalah seluruh tenaga kesehatan termasuk tenaga penunjang yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan. Vaksinasi tahap awal juga menyasar sebagian tenaga pelayanan publik yang rawan terpapar covid-19.Baca berita selengkapnya di sini. Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menguat pada perdagangan awal 2021. Harga emas Antam menanjak Rp4.000 per gram. Mengutip laman Logam Mulia Antam, Sabtu, 2 Januari 2021, harga emas naik ke posisi Rp969 ribu per gram dari harga sebelumnya Rp965 ribu per gram.Baca berita selengkapnya di sini. Masyarakat penerima manfaat akan menerima bantuan sosial dari pemerintah pada bulan ini. Pasalnya, pemerintah sepakat untuk kembali menggelontorkan bansos di 2021.Dalam rapat terbatas akhir tahun lalu, Presiden Joko Widodo menekankan agar penyaluran bansos dimulai awal tahun demi pemacu pertumbuhan ekonomi.Baca berita selengkapnya di sini. (SAW)