Konsumsi Listrik Tiongkok Lesu, Harga Batu Bara Acuan Maret Turun

Jakarta: Harga Batu bara Acuan (HBA) pada perdagangan Maret 2021 ditetapkan sebesar USD84,49 per ton. Posisi tersebut menurun USD3,3 per ton dibandingkan bulan sebelumnya.Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan keputusan penurunan harga ini mempertimbangkan lesunya konsumsi listrik di Tiongkok sehingga berdampak pada minimnya permintaan batu bara ke negara tersebut."Setelah berakhirnya perayaan tahun baru Imlek dan menjelang berakhirnya musim dingin, konsumsi listrik di pusat-pusat bisnis Tiongkok mulai lesu," kata Agung dalam keterangan resmi, Rabu, 3 Maret 2021.Agung mengatakan penurunan konsumsi listrik dibarengi dengan kebijakan untuk meningkatkan produksi batu bara domestik di negara-negara tujuan ekspor. Ia bilang baik Pemerintah Tiongkok dan India mendorong peningkatan produksi batu bara dalam negeri untuk mengimbangi kebijakan relaksasi impor batu bara kedua negara tersebut.Penurunan HBA ini merupakan kali pertama dalam lima bulan terakhir setelah mengalami kenaikan cukup signifikan akibat tekanan pandemi covid-19, yang mana pada Oktober 2020 sebesar USD51 per ton, November 2020 sebesar USD55,71 per ton, Desember 2020 sebesar USD59,65 per ton, Januari sebesar USD75,84 per ton, dan Februari sebesar USD97,79 per ton."Setelah hampir setengah tahun mengalami reli, HBA terjadi koreksi," tandas Agung.Di samping faktor demand and supply, perhitungan nilai HBA diperoleh dari rata-rata empat indeks harga batu bara dunia, yaitu Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC), dan Platt's 5900 pada bulan sebelumnya.Nilai HBA Maret ini akan dipergunakan pada penentuan harga batu bara pada titik serah penjualan secara Free on Board di atas kapal pengangkut (FOB Vessel).(DEV)