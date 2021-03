SKK Migas Optimistis Gas JTB Mulai Beroperasi Tahun Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Wakil Kepala SKK Migas Fatar Yani memberi apresiasi kepada PT Pertamina EP Cepu (PEPC) atas capaian Proyek Pengembangan Gas Lapangan Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB). Dia optimistis proyek yang menjadi kebanggaan nasional ini dapat mulai berproduksi pada tahun ini.Hal tersebut ia ungkapkan usai melakukan kunjungan Management Walk Through (MWT) ke proyek tersebut bersama PT Pertamina EP Cepu (PEPC) dan Sub Holding Upstream, Pertamina Hulu Energi (PHE).Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk melihat secara langsung perkembangan proyek strategis nasional sektor energi yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun lalu. Direncanakan proyek gas JTB akan mulai beroperasi pada kuartal ke IV tahun ini atau diperkirakan pada November 2021."Gas JTB ini sangat penting untuk pasokan gas di Jawa Timur. Kita akan akselerasi supaya bisa cepat produksi dan bisa membantu kelistrikan Jawa-Bali. Mudah-mudahan paling tidak di tahun ini kita optimistis akan mulai on stream," ungkap Fatar melalui keterangan tertulis, Minggu, 7 Maret 2021.Senada, Direktur Utama PEPC Awang Lazuardi yang memberikan apresiasi kepada karyawannya yang telah memberikan dedikasinya pada pengerjaan proyek tersebut di tengah pandemi. Awang mengingatkan pentingnya selalu menjaga protokol kesehatan meski sedang dalam kondisi bekerja di lapangan."Kita lihat progresnya cukup bagus. Mudah-mudahan dengan kondisi ini kita bisa tetap melakukan progressing yang bagus dan Insyaallah kita bisa mewujudkan gas on stream pada November 2021. Kita bersama-sama para kontraktor dan SKK Migas berusaha untuk mengurai mencari solusinya, semoga bisa on stream pada 2021," ucap Awang.Selain melakukan pengecekan terhadap seluruh aspek infrastruktur maupun fasilitas produksi, Pimpinan SKK Migas dan SHU PHE juga berinteraksi langsung dengan para pekerja yang tengah berada di site dengan melakukan tanya jawab baik berkait aspek pekerjaannya maupun terkait pemahaman pekerja tersebut pada aspek HSSE (Health, Safety, Security, Environment).Ketika ditanya soal apa saja yang perlu diperhatikan agar pekerjaan dapat berjalan lancar dan aman, para pekerja umumnya memahami dengan baik tentang performa HSSE yang harus diperhatikan,Dalam MWT kali ini hadir juga Direktur Pengembangan & Produksi PHE sebagai Sub Holding Upstream Taufik Aditiyawarman, Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno dan jajarannya, Kepala UPP JTB SKK Migas Waras Budi Santosa, Kepala SKK Migas Jabanusa Nurwahidi, serta manajemen PT Rekayasa Industri (Rekind) selaku kontraktor proyek JTB.(DEV)