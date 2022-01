Harga Emas Antam ke Level Rp944 Ribu/Gram

Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per Senin, 24 Januari 2022:

Emas batangan 1 gram Rp944 ribu.

Emas batangan 2 gram Rp1,83 juta.

Emas batangan 3 gram Rp2,72 juta.

Emas batangan 5 gram Rp4,52 juta.

Emas batangan 10 gram Rp8,97 juta.

Emas batangan 25 gram Rp22,2 juta.

Emas batangan 50 gram Rp44,5 juta.

Emas batangan 100 gram Rp88,6 juta.

Emas batangan 250 gram Rp221 juta.

Emas batangan 500 gram Rp442 juta.

Emas batangan 1 kilogram Rp884 juta.

Harga emas dunia

(SAW)

Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau turun tipis pada perdagangan Senin, 24 Januari 2022.Mengutip laman Logam Mulia Antam, harga emas turun Rp3.000 per gram ke level Rp944 ribu per gram. Sementara itu harga pembelian kembali emas atau buyback di level Rp846 ribu per gram atau turun Rp1.000 per gram.Dikutip dari Antara, Senin, 24 Januari 2022, harga emas di pasar spot emas diperdagangkan datar di USD1.833 per ounce. Sementara itu, emas berjangka AS sedikit menguat 0,2 persen menjadi USD1.834,70 per ounce.The Fed akan memperketat kebijakan moneter pada kecepatan yang jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan sebulan lalu untuk menjinakkan inflasi yang terus-menerus tinggi, yang sekarang dipandang oleh para ekonom sebagai ancaman terbesar bagi ekonomi AS selama tahun mendatang.