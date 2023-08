Ini Dia Penghalang Harga Emas Antam, Dibanderol Rp1,062 Juta per Gram

baca juga: Harga Emas Antam Terkoreksi Tipis

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) di Gedung Antam, Jumat, 11 Agustus 2023, terkoreksi dibandingkan sebelumnya. Hari ini, harga emas Antam turun Rp2.000 ke posisi Rp1,062 juta per gram.Melansir laman Logam Mulia milik Antam, Jumat, 11 Agustus 2023, buyback emas Antam juga melemah Rp2.000 per gram menjadi Rp941 ribu per gram.Pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp10,15 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp25,21 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp50,3 juta.Berikut rincian harga emas per Jumat, 11 Agustus 2023:0,5 gram Rp581 ribu.1 gram Rp1,062 juta.2 gram Rp2,068 juta.3 gram Rp3,082 juta.5 gram Rp5,114 juta.10 gram Rp10,150 juta.25 gram Rp25,212 juta.50 gram Rp50,305 juta.100 gram Rp100,490 juta.250 gram Rp250,837 juta.500 gram Rp501,375 juta.1.000 gram Rp1,002 miliar.Harga emas sedikit tergelincir pada penutupan perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Ini memperpanjang kerugian untuk sesi keempat berturut-turut di bawah tekanan dari imbal hasil obligasi yang lebih tinggi dan dolar yang lebih kuat.Melansir Investing.com, Jumat, 11 Agustus 2023, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange tergerus USD1,70 atau 0,09 persen menjadi USD1.948,90 per ons, setelah menyentuh tertinggi sesi di USD1.963,50 dan terendah di USD1.945,10.Emas berjangka terpangkas USD9,30 atau 0,47 persen menjadi USD1.950,60 pada Rabu, 9 Agustus 2023, setelah jatuh USD10,10 atau 0,51 persen menjadi USD1.959,90 pada Selasa, 8 Agustus 2023, dan merosot USD6,10 atau 0,31 persen menjadi USD1.970,00 pada Senin, 7 Agustus 2023.Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) AS pada Juli 2023 meningkat 0,2 persen secara bulanan atau month on month (mom) dan naik 3,2 persen secara tahunan atau year on year (yoy).