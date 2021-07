PPKM Dinas Pangan Kalbar Hadirkan Belanja Online Gratis Ongkir

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pontianak: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menghadirkan belanja pangan online gratis ongkos kirim (ongkir) untuk wilayah Pontianak dan sekitarnya saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. "Awalnya kami ingin lakukan pasar murah. Namun karena ada penerapan PPKM darurat di Kota Pontianak, maka kami memberikan inovasi layanan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu lewat belanja online," ujar Kepala Disket Kalbar, Heronimus Hero di Pontianak dikutip dari Antara, Selasa, 13 Juli 2021.Ia menjelaskan untuk proses pembelian, masyarakat hanya tinggal menghubungi nomor telepon yang telah disediakan. Saat ini pihaknya saat dalam proses pembelian termasuk pengiriman dari Pasar Mitra Tani ke masyarakat bekerja sama dengan Bujang Kurir."Kita saat ini sudah jalin kerja sama dengan Bujang Kurir yang merupakan sebuah startup jasa antar barang lokal Pontianak.” jelas dia.Untuk ongkir gratis karena biaya antar tersebut disubsidi oleh pemerintah, sehingga masyarakat selain dapat harga pangan murah juga biaya kirim gratis. Hal itu juga sejalan dengan tujuan utamanya tentu saja untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi bahan pangan pokok dengan harga terjangkau selama penerapan PPKM darurat."Masyarakat dapat harga di bawah harga pasar. Jenis pangan yang ada sesuai dengan brosur yang telah disebar atau disampaikan kepada masyarakat. Untuk menghindari agar produk tidak disalahgunakan dan agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang memerlukan maka jumlah maksimal pembelian dibatasi. Paket lengkap sesuai brosur tapi masyarakat boleh pilih di antara paket yang ada,” kata dia.Produk pangan yang disediakan dan harganya di antaranya beras premium Rp10.000 per kilogram (kg), beras medium Rp8.800 per kg, gula pasir Rp11 ribu per kg, telur ayam Rp24 ribu per kg, minyak goreng Rp12.500 per kg, bawang merah Rp12.500 per 500 gram, bawang putih Rp10.500 per 500 gram, daging ayam Rp32 ribu per kg, dan daging kerbau Rp80 ribu per kg.Saat PPKM darurat hari kedua di Kota Pontianak, hari ini aktivitas masyarakat dan lalu lintas di tengah masyarakat sedikit terhambat karena pembatasan-pembatasan di sejumlah titik. Namun demikian untuk jual beli terutama warung atau toko sembako tetap buka. Sementara untuk warung kopi dan sejenisnya sebagian besar tutup terutama di pusat kota.(SAW)