Sawah di Gianyar Kekeringan, AUTP Solusi Cegah Kerugian Petani

Jakarta: Puluhan hektare sawah petani di Kabupaten Gianyar, Bali, mengalami kekeringan. Akibatnya, petani gagal panen imbas ketiadaan air yang mengaliri sawah.Musibah yang menimpa petani di Gianyar mendapat perhatian Kementerian Pertanian (Kementan). Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengimbau petani mengikuti program Auransi Usaha Tani Padi (AUTP) atau asuransi pertanian agar tak mengalami kerugian saat terjadi gagal panen."AUTP atau asuransi pertanian ini bagian dari proteksi petani agar tak merugi saat terjadi bencana. Petani akan mendapat pertanggungan ketika gagal panen terjadi," kata Mentan Syahrul.Asuransi pertanian menjamin petani saat musibah melanda. Musibah tersebut termasuk yang disebabkan perubahan iklim maupun serangan hama organisme pengganggu tanaman (OPT)."Dengan mengikuti program AUTP, petani akan mendapat pertanggungan sebesar Rp6 juta per hektare per musim. Dengan begitu, petani akan terhindar dari kerugian," ujar Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil.Asuransi pertanian merupakan upaya Kementan agar produktivitas pertanian tak terganggu oleh kondisi apapun."Pertanian rentan terhadap segala kondisi. Asuransi pertanian menjadi jaminan bahwa petani tak perlu takut mengalami kerugian karena ada jaminan pertanggungan yang mereka dapat," ujarnya.Direktur Pembiayaan Ditjen PSP Kementan Indah Megahwati menambahkan asuransi pertanian merupakan program proteksi kepada petani. Premi yang harus dibayarkan tak memberatkan petani."Petani hanya cukup membayar premi Rp36 ribu per hektare per musim. Pemerintah akan memberikan bantuan pembayaran premi sebesar Rp144 ribu per hektare per musim," tutur Indah.Tak ada ruginya petani mengasuransikan lahan pertanian. Sebab, dengan biaya murah petani akan memiliki modal untuk menanam kembali jika terjadi bencana atau terdampak perubahan iklim."Justru dengan mengikuti program asuransi tani, petani memiliki jaminan terhadap lahan pertanian mereka. Cara mendaftarnya mudah. Petani harus bergabung dahulu dengan kelompok tani dan mengasuransikan lahannya 30 hari sebelum masa tanam dimulai," kata Indah menjelaskan.(ROS)