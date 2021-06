AFI dan ASENSI akan Kembali Gelar IFRA secara Hybrid

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) dan Asosiasi Lisensi Indonesia (ASENSI) kembali menyelenggarakan pameran lisensi dan waralaba Indonesia Franchise, License and Business Concept Expo and Conference (IFRA) ke-19. AFI dan ASENSI otpimistis bisa menyelenggarakan pameran ini berkaca dari kesuksesan tahun lalu.Dalam menyelenggarakan kembali pameran IFRA, AFI dan ASENSI menggandeng Dyandra Promosindo. Pameran IFRA akan dilaksanakan secara hybrid. Nantinya, pameran secara offline akan dilaksanakan 9 hingga 11 July 2021, di Jakarta Convention Center (JCC). Lalu, secara online, mulai 9 Juli hingga 9 Agustus 2021, melalui IFRA virtual platformTema yang diusung pada tahun ini, yakni Sustaining & Accelerate your business growth through local and global market. Kehadiran IFRA secara Hybrid tahun ini adalah terobosan untuk terus hadir dan melakukan inovasi, baik melalui adaptasi konsep kebiasaan baru dengan penyesuaian produk usaha."Kami optimistis untuk terus melakukan adaptasi terbaik untuk dapat mengakomodir semua stakeholders secara konsep hybrid, di mana pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan lokasi yang telah ditentukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Pengunjung juga dapat melakukan interaksi secara virtual dengan memanfaatkan interaksi melalui fitur-fitur yang tersedia," ujar Project Manager IFRA Hybrid Expo 2021 Raenita, dalam keterangan tertulis, Jumat, 25 Juni 2021.Pameran IFRA Hybrid Expo 2021 kali ini telah menyiapkan beragam program pendukung terbaik secara Hybrid. Program pendukung tersebut adalah hybrid business matching, hybrid conference, offline booth & virtual booth, hybrid classroom, meeting the investor, hybrid celebpreneur talkshow, interactive quiz, lucky draw, stage performance, hybrid retirees seminar, the 5th IFBCC, hybrid meet the experts, dan hybrid IFRA awarding & gathering.IFRA Hybrid Expo menargetkan 15 ribu pengunjung selama penyelenggaraan dan diikuti lebih dari 150 peserta dari 250 brand. IFRA Hybrid Expo diharapkan menjadi plaftorm terpercaya membangkitkan kembali berbagai industri waralaba & lisensi, serta ikut mengembangkan usaha melalui pasar tanah air maupun global.Untuk hadir dan mendapatkan tiket masuk ke pameran IFRA Hybrid Expo 2021 pengunjung cukup melakukan registrasi melalui laman. Pameran ini tidak dikenakan biaya atau gratis.IFRA juga dapat diakses melalui. Untuk mengetahui informasi terkini seputar IFRA Hybrid Expo silakan follow IG IFRA @ifra_expo atau kunjungi websitenya(ROS)