Ketua PBNU Apresiasi Penerapan Akhlak di BUMN

Jakarta: Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengapresiasi kinerja Erick Thohir dalam memimpin Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Said menilai Erick merupakan orang yang tepat dalam memimpin BUMN.Said juga mendukung Kementerian BUMN yang menjadikan akhlak sebagai pondasi bagi setiap perusahaan milik negara. Konsep akhlak yang diterapkan tersebut juga diyakini Said yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh kepercayaan pada Erick sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional."Saya baca, Pak Erick sering menyebut akhlak dalam BUMN. Ini sangat luar biasa ada Menteri BUMN bicara soal akhlak dan moral. Saya yakin dan percaya Pak Erick akan sanggup melaksanakan amanah sebagai ketua komite," ujar Said, Rabu, 12 Agustus 2020.PBNU juga memuji langkah taktis dan strategis yang diambil BUMN dalam kapasitasnya untuk mengantisipasi dampak pandemi covid-19. Salah satu yang diapresiasi adalah langkah proaktif Kementerian BUMN dalam menggandeng seluruh elemen masyarakat termasuk PBNU.Said menilai rencana Erick menggandeng NU sebagai hal yang tepat dalam penanganan covid maupun pemulihan ekonomi nasional. Sejak awal, kata Said, PBNU telah menginstruksikan warga NU untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Bahkan hingga anjuran untuk beribadah di rumah.Dia menambahkan, NU juga memiliki satgas covid-19 yang telah menyalurkan sekitar 19 kontainer sembako ke sejumlah wilayah. Said menyebut NU sebagai organisasi massa (ormas) yang aktif dan peduli dalam menangani bahaya covid-19."Saya mengharapkan (pemerintah) menggandeng NU (dalam penanganan covid). InsyaAllah NU ini masih kuat akhlaknya ya," kata Kiai Said.(DEV)