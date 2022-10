Hari Ini Harga Emas Antam Stagnan di Rp943 Ribu/Gram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Rabu terpantau di level Rp943 ribu per gram atau stagnan dibandingkan dengan hari sebelumnya. Sedangkan harga emas dunia mampu menguat dari kerugian di sesi sebelumnya karena dolar Amerika Serikat (USD) jatuh ke level terendah.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Rabu, 26 Oktober 2022, pembelian emas dengan ukuran dua gram yang dijual di Gedung Antam dipatok sebesar Rp1,8 juta. Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,7 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,5 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp22 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp44 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp88 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp222 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp443 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp887 juta.Sementara itu, harga emas naik pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), berbalik menguat dari kerugian sesi sebelumnya. Hal itu terjadi karena dolar AS jatuh ke level terendah tiga minggu ketika data ekonomi AS yang melemah meredakan ekspektasi pada laju kenaikan suku bunga Federal Reserve.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, terkerek USD3,90 atau 0,24 persen menjadi USD1.658,00 per ons, setelah diperdagangkan di kisaran tertinggi USD1.666,80 dan terendah USD1.641,20.Emas berjangka tergelincir USD2,20 atau 0,13 persen menjadi USD1.654,10 pada Senin, 24 Oktober, setelah melonjak sebanyak USD19,50 atau 1,19 persen menjadi USD1.656,30 pada Jumat, 21 Oktober, dan terdongkrak USD2,60 atau 0,16 persen menjadi USD1.636,80 pada Kamis, 20 Oktober.Sedangkan logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik 16 sen atau 0,83 persen menjadi ditutup pada USD19,349 per ons. Kemudian platinum untuk pengiriman Januari turun USD6,90 atau 0,74 persen menjadi USD919,70 per ons.