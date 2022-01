Buyback Harga Emas Antam Naik Rp4.000/Gram

Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per Rabu 26 Januari 2022:

Harga emas dunia

Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau naik pada perdagangan Rabu, 26 Januari 2022.Mengutip laman Logam Mulia Antam , harga emas naik Rp3.000 per gram ke level Rp950 ribu per gram. Sementara itu, harga pembelian kembali emas atau buyback di level Rp853 ribu per gram atau naik Rp4.000 per gram.Emas batangan 1 gram Rp950 ribu.Emas batangan 2 gram Rp1,84 juta.Emas batangan 3 gram Rp2,73 juta.Emas batangan 5 gram Rp4,52 juta.Emas batangan 10 gram Rp8,99 juta.Emas batangan 25 gram Rp22,3 juta.Emas batangan 50 gram Rp44,6 juta.Emas batangan 100 gram Rp89,2 juta.Emas batangan 250 gram Rp222 juta.Emas batangan 500 gram Rp445 juta.Emas batangan 1 kilogram Rp890 juta.Di sisi lain, harga emas mencapai level tertinggi lebih dari dua bulan pada penutupan Selasa (Rabu pagi WIB), terangkat kekhawatiran geopolitik atas Ukraina yang mendorong investor menuju aset safe haven, serta penurunan tajam di pasar saham AS menjelang pertemuan Federal Reserve (Fed) yang dapat memberikan tentang rencana pengetatan kebijakan moneternya.Mengutip Antara, Rabu, 26 Januari 2022, kontrak harga emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange melonjak USD10,8 atau 0,59 persen menjadi USD1.852,50 per ons. Di pasar spot, harga emas juga naik 0,50 persen menjadi USD1.852,03 per ons.