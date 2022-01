Harga Emas Antam Terjun Rp12 Ribu/Gram

Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per Kamis, 27 Januari 2022:

Emas batangan 1 gram Rp938 ribu. Emas batangan 2 gram Rp1,81 juta. Emas batangan 3 gram Rp2,69 juta. Emas batangan 5 gram Rp4,46 juta. Emas batangan 10 gram Rp8,87 juta. Emas batangan 25 gram Rp22 juta. Emas batangan 50 gram Rp44 juta. Emas batangan 100 gram Rp88 juta. Emas batangan 250 gram Rp219 juta. Emas batangan 500 gram Rp439 juta. Emas batangan 1 kilogram Rp878 juta.

Harga emas dunia

(SAW)

Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau anjlok pada perdagangan Kamis, 27 Januari 2022.Mengutip laman Logam Mulia Antam, harga emas turun Rp12 ribu per gram ke level Rp938 ribu per gram. Sementara itu, harga pembelian kembali emas atau buyback di level Rp841 ribu per gram atau jatuh Rp12 ribu per gram.Emas berjangka menetap lebih rendah pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB), kemudian mempercepat penurunannya dalam perdagangan elektronik. Kondisi itu terjadi setelah pejabat Federal Reserve AS mengatakan mereka berharap akan segera menaikkan suku bunga.Mengutip Antara, Kamis, 27 Januari 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari di divisi Comex New York Exchange, anjlok USD22,8 atau 1,23 persen menjadi USD1.829,70 per ons. Di pasar spot, emas jatuh 1,6 persen menjadi USD1.818,66 per ons.