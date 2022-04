Harga Emas Antam Naik Rp3.000/Gram

Ukuran 10 gram setara Rp9,4 juta.

Ukuran 25 gram setara Rp23,6 juta.

Ukuran 50 gram setara Rp46,6 juta.

Ukuran 100 gram setara Rp93 juta.

Ukuran 250 gram setara Rp 232 juta.

Ukuran 500 gram setara Rp464 juta.

Ukuran 1000 gram setara Rp 928 juta.

Harga emas global

Jakarta: Gerak emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik Rp3.000 per gram ke posisi Rp985 ribu per gram. Senada, harga pembelian kembali alias buyback emas Antam juga naik Rp3.000 ke level Rp892 ribu per gram.Dikutip dari laman Logam Mulia, Selasa, 5 April 2022, berikut rincian harga emas hari ini:Adapun harga dan ketersediaan stok bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.Mengutip Antara, Selasa, 5 April 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange terangkat USD10,3 atau 0,54 persen menjadi USD1.934,00 per ons. Emas berjangka anjlok USD30,3 atau 1,55 persen menjadi USD1.923,70 pada Jumat, 1 April, dan merosot 1,8 persen untuk minggu lalu.Untuk logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 6,4 sen atau 0,26 persen, menjadi USD24,59 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Juli naik USD2,4 atau 0,24 persen menjadi USD991 per ons.