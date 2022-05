Harga Emas Antam Stagnan di Rp988 Ribu/Gram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Jumat terpantau stagnan dibandingkan dengan hari sebelumnya di level Rp988 ribu per gram. Logam mulia tak mampu bergerak menguat dan menembus level psikologis Rp1 juta per gram di tengah ketidakpastian akibat agresifnya The Fed menaikkan suku bunga.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Jumat, 27 Mei 2022, pembelian emas dengan ukuran dua gram yang dijual di Gedung Antam dipatok sebesar Rp1,92 juta. Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,8 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,7 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9,4 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp23 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp46 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp93 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp233 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp466 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp932 juta.Sementara itu, harga emas dunia naik pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB) , berbalik menguat dari kerugian sesi sebelumnya. Hal itu karena dolar AS melemah setelah pelaku pasar mencerna pesan Federal Reserve tentang jalur suku bunga, namun pertumbuhan logam kuning tertekan rebound di ekuitas.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, terangkat USD1,3 atau 0,07 persen menjadi USD1.847,60 per ons. Emas berjangka jatuh USD19,1 atau 1,02 persen menjadi USD1.846,30 pada Rabu, 25 Mei, setelah terangkat USD17,60 atau 0,95 persen menjadi USD1,865,40 pada Selasa, 24 Mei.Risalah pertemuan kebijakan Fed 3-4 Mei yang dirilis menyoroti sebagian besar peserta mendukung kenaikan suku bunga tambahan 50 basis poin pada pertemuan Juni dan Juli, namun hal itu tidak mengejutkan pasar."Risalah tidak mengubah apa pun. Pasar mulai menyadari Fed akan terus mengambil langkah-langkah kuat untuk mengendalikan inflasi," kata Kepala Strategi Komoditas TD Securities Bart Melek.Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik sebanyak 9,5 sen atau 0,43 persen menjadi USD21,965 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Juli naik sebanyak USD8,1 atau 0,87 persen, menjadi USD937,4 per ons.