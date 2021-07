Penetapan Level PPKM Mengikuti Arahan WHO

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pemerintah mengubah istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) darurat menjadi PPKM level 3 dan level 4.Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan perubahan dan penetapan level tersebut sejalan dengan pedoman dari Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO )."Terkait dengan level memang kita mengikuti yang diarahkan WHO, kita menggunakan dua level yakni level transmisi dan kapasitas respons," kata Airlangga, dalam konferensi pers virtual, Rabu, 21 Juli 2021.Berikut perbedaan level 3 dan level 4 berdasarkan pedoman WHO:Kasus penularan virus tinggi. Kasus konfirmasi berada di sekitar 50 hingga 100 orang per 100 ribu penduduk per minggu.Pasien covid-19 yang dirawat inap berada di antara 10-30 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Sedangkan jumlah kematiannya antara 2-5 orang per 100 ribu penduduk per minggu.Kasus penularan covid-19 sangat tinggi. Kasus positifnya mencapai 150 orang per 100 ribu penduduk per minggu.Pasien yang dirawat inap karena covid-19 lebih dari 30 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Kemudian, angka kematiannya lebih dari lima orang per 100 ribu penduduk per minggu.Selain itu, lanjut Airlangga, berdasarkan rapat terbatas dengan Kepala Daerah, para Gubernur meminta agar istilah darurat diubah, demikian juga dengan publik yang meminta agar mendapat penjelasan mengenai tingkat infeksi dan penyebaran covid-19 di setiap daerah."Kita bedakan antara level 4 dan 3 dengan kriteria yang jelas dan diberikan jumlah target karena ini penting untuk memonitor tracing. Kadang dalam situasi ini varian delta sudah ada di beberapa daerah, sehingga jumlah testing disesuaikan dengan jumlah penduduk, misal di Pontianak target per hari 1.412, Pekanbaru 1.658, dan Sorong 196. Ini bervariasi tergantung dari jumlah penduduk," jelas dia.(AHL)