RI Bidik Kenaikan Perdagangan dengan AS hingga 3 Kali Lipat, Sektor Apa Saja?

Jakarta: Pemerintah Indonesia berharap kerja sama perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) bisa terus ditingkatkan. Saat ini nilai perdagangan kedua negara setara USD30 miliar, dan diharapkan bisa meningkat hingga tiga kali lipat lagi.Dalam pertemuan virtual dengan Duta Besar AS untuk Indonesia Sung Kim, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, nilai perdagangan Indonesia dengan AS lebih kecil dibandingkan dengan AS dan negara Asean lainnya."Kita dapat meningkatkan nilai perdagangan hingga dua atau tiga kali lipat, mengingat Indonesia merupakan negara ekonomi terbesar di ASEAN. Terdapat banyak ruang untuk perdagangan kedua negara," kata Airlangga dilansir dari laman resmi Kemenko Perekonomian, Minggu, 11 Juli 2021.Dubes AS mengharapkan hubungan ekonomi termasuk di bidang perdagangan dan investasi kedua negara dapat terus bertumbuh. Terdapat berbagai prospek investasi dari perusahaan-perusahaan AS yang tertarik menanamkan modalnya di Indonesia.Pertemuan ini juga membahas prospek kerja sama energi terbarukan. Airlangga memaparkan berbagai potensi sumberdaya energi terbarukan seperti matahari, angin, dan panas bumi di Indonesia yang bisa menjadi investasi perusahaan-perusahaan AS."Pemerintah saat ini tengah mendorong penggunaan panel surya di beberapa pulau seperti Batam dan Bintan melalui solar program, untuk menaikkan pasar permintaan panel surya. Indonesia terbuka untuk kerjasama dengan Amerika Serikat guna mendorong percepatan transisi menuju energi terbarukan di Indonesia," pungkas dia.(SAW)