Emas Antam Turun Rp3.000/Gram

Dikutip dari laman Logam Mulia, Rabu, 19 Januari 2022, berikut rincian harga emas hari ini:

Ukuran 2 gram harganya Rp1,81 juta.

Ukuran 3 gram harganya Rp2,7 juta.

Ukuran 5 gram harganya Rp4,48 juta.

Ukuran 10 gram hargannya Rp8,89 Juta.

Ukuran 25 gram harganya setara Rp22 juta.

Ukuran 50 gram harganya dibanderol Rp44 juta.

Ukuran 100 gram harganya setara Rp87,8 Juta.

Ukuran 250 gram harganya Rp219 juta.

Ukuran 500 gram harganya Rp438 juta.

Ukuran 1.000 gram harganya Rp876 juta.

Jakarta: Gerak emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun ke posisi Rp936 ribu per gram atau Rp3.000 per gram. Sementara harga buyback emas Antam turun sebesar Rp2.000 per gram ke level Rp836 ribu per gram. Harga emas berjangka pada perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi, WIB) mengalami penurunan dipicu kenaikan nilai tukar dolar AS terhadap mata utang utama. Hal itu setelah perhatian investor beralih ke rencana pertemuan bank sentral AS pekan depan yang memberikan sinyal akan ada kebijakan kenaikan suku bunga.Mengutip Antara, Rabu, 19 Januari 2022, harga emas di pasar spot untuk pengiriman Februari tercatat turun USD4,1 atau 0,23 persen menjadi USD1.812,4 per ons. Jika Fed menaikkan suku bunga pekan depan, harga emas bisa mengalami aksi jual di bawah USD1.800 per ons.