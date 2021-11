Transformasi Struktur Liabilitas, Biaya Dana BRI Sentuh Titik Terendah Sepanjang Sejarah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mampu menekan biaya dana ke tingkat terendah sepanjang sejarah. Capaian salah satu bank terbesar milik pemerintah tersebut diraih seiring keberhasilan perseroan melakukan transformasi struktur liabilitas.Pada akhir September 2021, cost of fund (CoF) atau biaya dana BRI mencapai 2,14 persen. Persentase itu jauh lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 3,45 persen."Dan perlu saya sampaikan cost of fund BRI 2,14 persen ini adalah yang terendah sepanjang sejarah,” ujar Direktur Utama BRI Sunarso.Sebagai gambaran, biaya dana BRI pada 2019 mencapai 3,58 persen dan pada 2020 sebesar 3,22 persen. CoF tersebut pernah di bawah 3 persen yaitu 2,18 persen pada akhir paruh pertama tahun ini.Sunarso menjelaskan penurunan biaya dana tersebut tak terlepas dari keberhasilan perseoran dalam meningkatkan dana murah atau Current Account Saving Account (CASA). Pada kuartal ketiga 2021 dana murah BRI tercatat Rp 673,1 triliun.Jumlah yang dibukukan tersebut naik sekitar 5,3 persen dari periode yang sama pada 2020 yang sebesar Rp639,2 triliun. Hingga kuartal ketiga 2021 tabungan yang dihimpun BRI mencapai Rp467,7 triliun dan giro sebesar Rp205,5 triliun.Sedangkan pada kuartal ketiga 2020, tabungan yang berhasil dihimpun mencapai Rp424 trilun dan giro sebesar Rp215,2 triliun.Adapun total dana pihak ketiga yang dibukukan BRI hingga September 2021 mencapai sebesar Rp1.121 triliun, atau naik sekitar 5,5 persen dari kurun waktu yang sama pada 2020 yakni Rp1.062,7 triliun.Dia pun mengatakan penurunan biaya dana erat kaitannya dengan efisiensi biaya pendanaan yang dilakukan BRI melalui langkah-langkah strategis transformasi, di antaranya memperkuat retail payment dan transaksi perbankan."Jadi artinya, efisiensi dari sisi biaya pendanaan, biaya dana, berhasil dilakukan oleh BRI melalui berbagai program transformasi. Dengan memperkuat retail payment, transaction banking, dan inisiatif-inisiatif lain terkait dengan micro payment,” ujar Sunarso menekankan.Dengan membaiknya Cost of Fund menjadi salah satu pendorong kinerja pendapatan bunga bersih atau Net Interest Income (NII) yang tumbuh signifikan. Hingga kuartal ketiga 2021, BRI berhasil mencatatkan NII sebesar Rp72,43 triliun. Raihan itu tumbuh 26,88 persen.Sementara itu, analis emiten dari PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. Andre Setiawan dalam hasil risetnya menjelaskan bahwa biaya dana yang berhasil ditekan BRI dan kinerja CASA yang solid menjadi pendorong penting atas kinerja laba perseroan yang gemilang.Laba bank dengan jejaring terluas di Tanah Air ini per September 2021 tercatat Rp19,07 triliun. Raihan bottom line yang mampu dibukukan BRI ini tumbuh sekitar 34,74 persen secara year on year."CASA yang solid dan biaya dana yang relatif rendah berhasil diturunkan baru-baru ini (September 2021), semuanya telah membantu meningkatkan laba,” katanya.Andre pun melihat optimisme dalam kinerja BRI ke depan. Dia memproyeksikan perseroan dapat mempertahankan kinerja positif tersebut. Hal ini tak terlepas pula dari kemampuan BRI dalam menjaga kualitas kredit.Hal tersebut tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) yang mampu dijaga oleh BRI, yaitu di kisaran 3,28 persen. BRI pun, kata Andre, mampu menekan jumlah kredit yang direstrukturisasi khususnya yang terdampak pandemi covid-19."Kredit yang direstrukturisasi trennya terus menurun, terutama pinjaman yang direstrukturisasi terkait covid-19. Kegiatan ekonomi telah berangsur-angsur kembali normal, pemulihan ekonomi diperkirakan akan meningkat lebih lanjut sehingga BRI dapat mempertahankan kinerjanya,” kata dia.