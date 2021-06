Pertamina Siap Bikin 645 Usaha Mikro Kecil Naik Kelas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Pertamina (Persero) menargetkan sebanyak 645 mitra binaannya akan naik kelas melalui program Usaha Mikro Kecil (UMK) Academy.Sekretaris Perusahaan Pertamina Brahmantya Satyamurti Poerwadi yang membuka langsung kegiatan Kick Off Pertamina UMK Academy 2021 mengatakan program ini sebagai sarana untuk membantu meningkatkan jangkauan pasar produk mitra binaan.Program ini juga akan meningkatkan pengetahuan usaha dalam pemasaran produk secara online. Serta memberikan knowledge berwirausaha untuk menciptakan wirausahawan yang tangguh dan mandiri."Tentunya, yakni membantu para mitra binaan agar dapat naik kelas secara intensif," tutur dia dalam keterangan resmi, Senin, 28 Juni 2021.Vice President CSR and SMEPP Management Pertamina, Arya Dwi Paramita mengatakan seperti gelaran UMK Academy 2020, para mitra binaan yang terpilih menjadi peserta akan dikelompokkan menjadi empat kelas."Mereka akan dikelompokkan berdasarkan kondisi usahanya yakni kelas Go Modern yang mayoritas diisi oleh UMK dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Kemudian kelas Go Digital dan Go Online dari sektor perdagangan, jasa, dan industri. Serta kelas Go Global bagi UMK yang benar-benar siap mengisi pasar dunia melalui kegiatan ekspor," kata Arya.Untuk mewujudkan jumlah target UMK naik kelas, lanjut Arya, para peserta UMK Academy harus mampu memenuhi minimal dua dari tujuh indikator UMK naik kelas. Antara lain peningkatan jumlah pegawai, nilai pinjaman, kapasitas produksi, omzet, keterlibatan masyarakat sekitar, perluasan jangkauan pemasaran, dan kepemilikan sertifikat usaha."Kami optimistis, para mitra binaan peserta Pertamina UMK Academy 2021 ini mampu memenuhi indikator-indikator tersebut. Tentunya dengan menerapkan semangat berwirausaha yang tinggi dan dengan pendampingan dari Pertamina bersama rekanan yang terlibat pada ajang ini tentunya," pungkas Arya.Selain itu, melalui Program pendanaan UMK, Pertamina ingin senantiasa menghadirkan energi yang dapat menggerakkan roda ekonomi. Energi yang menjadi bahan bakar, serta energi yang menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan.(SAW)