Stok Melimpah Permintaan Berkurang, ICP Agustus Turun ke Level USD67,80/Barel

Jakarta: Realisasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada Agustus 2021 mengalami penurunan sebesar USD4,37 per barel dari USD72,17 per barel pada Juli 2021 menjadi USD67,80 per barel. ICP SLC juga turun sebesar USD4,66 per barel dari USD72,65 per barel menjadi USD67,99 per barel.Berdasarkan executive summary Tim Harga Minyak Mentah Indonesia, beberapa faktor yang memengaruhi penurunan harga minyak mentah utama di pasar internasional, di antaranya OPEC melalui publikasi di Agustus 2021 menaikkan proyeksi tingkat produksi 2021 naik sebesar 24 ribu barel per hari (bph) menjadi 64 juta (bph).Kemudian International Energy Agency (IEA) dalam laporan Agustus 2021 menyatakan telah terjadi peningkatan pasokan minyak dunia di Juli 2021 sebesar 1,7 juta (bph) menjadi 96,7 juta (bph) dan diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa bulan ke depan.Penurunan harga minyak mentah juga dipicu oleh peningkatan inventory dan kondisi proyeksi permintaan minyak. OPEC melaporkan proyeksi inventory minyak dunia di triwulan III-2021 lebih tinggi sebesar 160 ribu barel per hari dibandingkan dengan publikasi bulan lalu, dan untuk 2021 revisi naik sebesar 240 ribu bph.Permintaan minyak triwulan III-2021 tetap di 98,23 juta bph dibandingkan publikasi bulan lalu, dan untuk proyeksi full year 2021 tidak ada perubahan dibandingkan publikasi bulan sebelumnya yaitu sebesar 96,6 juta bph.Kemudian Rystad Energy melaporkan permintaan minyak pada 2021 sebesar 96 juta bph dengan proyeksi inventory minyak naik sebesar 40 ribu bph pada Agustus 2021 dan diperkirakan akan terus meningkat."Peningkatan Penyebaran virus korona varian delta di wilayah Asia, Australia dan Amerika mengakibatkan kekhawatiran pasar terhadap proyeksi permintaan minyak," demikian dikutip dari hasil summary tersebut, Kamis, 2 September 2021.Faktor lainnya adalah penurunan tingkat pertumbuhan perekonomian di Amerika Serikat sebesar -0,3 persen dibanding perkiraan bulan sebelumnya menjadi 6,1 persen dan di India sebesar lebih rendah -0,2 persen dibanding publikasi OPEC bulan sebelumnya, menjadi 9,3 persen.Selain itu, berdasarkan laporan EIA terjadi tren peningkatan stok distillate di Amerika Serikat sebesar 600 ribu barel dibanding periode yang sama pada bulan sebelumnya, menjadi 138,5 juta barel.Sementara untuk kawasan Asia Pasifik, penurunan harga minyak mentah selain disebabkan oleh faktor-faktor tersebut, juga dipengaruhi oleh penurunan impor minyak mentah di beberapa negara.Di India turun sebesar 200 ribu bph atau lima persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ini merupakan level terendah dalam delapan bulan terakhir yang disebabkan oleh perbaikan berkala kilang dan dampak penyebaran covid varian delta.Kemudian impor Jepang turun sebesar 480 ribu barel per hari dibanding bulan sebelumnya, disebabkan oleh pembatasan mobilitas penduduk untuk mengantisipasi penyebaran virus korona varian delta.Penyebab lainnya, "Penurunan produk domestik bruto (PDB) di Tiongkok menjadi sebesar 7,9 persen pada triwulan II-2021, lebih rendah dibandingkan triwulan I-2021 sebesar 18,3 persen. Selain itu terdapat proyeksi 2022 terdapat penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,3 persen menjadi enam persen," demikian menurut exsum Tim Harga Minyak Mentah Indonesia.Selengkapnya perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama di pasar internasional pada bulan Agustus 2021 dibandingkan Juli 2021 mengalami penurunan menjadi sebagai berikut:- Dated Brent turun sebesar USD4,22 per barel dari USD75,03 per barel menjadi USD70,81 per barel.- WTI (Nymex) turun sebesar USD4,72/per barel dari USD72,43 per barel menjadi USD67,71 per barel.- Basket OPEC turun sebesar USD3,25 per barel dari USD73,53 per barel menjadi USD70,28 per barel.- Brent (ICE) turun sebesar USD3,78 per barel dari USD74,29 per barel menjadi USD70,51 per barel.(Des)