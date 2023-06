Terpilih sebagai Anggota Dewan Eksekutif UNWTO, Sandiaga: Bukti Indonesia Dipercaya Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ANN)

Jakarta: Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Eksekutif UNWTO bersama Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang untuk periode 2023-2027 yang akan mewakili kawasan Asia Timur dan Pasifik.Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, terpilihnya Indonesia sebagai salah satu anggota Dewan Eksekutif Badan Pariwisata Dunia (UNWTO) menunjukkan kepercayaan negara-negara dunia terhadap Indonesia dalam kontribusinya mendorongkebangkitan sektor pariwisata sehingga memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan.Seperti diketahui, pemilihan berlangsung pada "55th Meeting of the UNWTO Commission for East Asia and The Pacific (CAP)" di Sokha Residence, Phnom Penh, Kamboja, Jumat, 15 Juni 2023.Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama yang baik antara Kemenparekraf dan Kementerian Luar Negeri serta seluruh perwakilan RI yang terakreditasi pada negara anggota CAP."Alhamdulillah, saya sampai merinding dan terharu Indonesia mendapat kepercayaan yang luar biasa. Dalam voting, Indonesia berhasil mendapatkan 16 suara mengalahkan Tiongkok dengan 15 suara, Jepang 14 suara, Korea Selatan 12 suara, dan Thailand 11 suara," kata Sandiaga dilansir dari Laman Kemenparekraf, Selasa, 20 Juni 2023.Sandiaga menjelaskan, kedudukan Indonesia sebagai anggota Dewan Eksekutif UNWTO akan meningkatkan peran Indonesia dalam pengembangan pariwisata baik secara nasional maupun global.Indonesia bersama Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang mewakili Asia Timur dan Pasifik, akan bertanggung jawab dalam menyusun program-program UNWTO di wilayah Asia Pasifik untuk dilaporkan dalam General Assembly pada Oktober 2023.Sebelumnya Indonesia juga mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah peringatan World Tourism Day (WTD) di Bali yang dirangkaikan dengan pertemuan G20 Tourism Working Group."Dunia sudah memberikan begitu banyak penghargaan kepada kita. Mari kita bersatu padu jangan sampai kita saling menyalahkan, kita bangun bukan hanya pariwisata kita, tapi juga pariwisata regional dan dunia," ujarnya.Lebih lanjut, Sandiaga menambahkan, Indonesia juga maju menjadi bagian dari Task Force on "Redesigning Tourism for The Future". Indonesia memiliki kesempatan untuk mendesain masa depan sektor pariwisata dunia. Konsep pariwisata baru itu diharapkan membawa dampak positif bagi sektor pariwisata dunia dan Indonesia."Masa depan pariwisata dunia, kita diberikan kepercayaan untuk kita bawa sebuah pengalaman dan tentunya ini bukan hasil kerja kami sendiri tapi merupakan hasil kolaborasi dari semua pihak," ucapnya.Dalam kesempatan di Kamboja tersebut, Indonesia juga menandatangani pernyataan resmi kode internasional untuk perlindungan wisatawan yang disusun oleh UNWTO sebagai upaya memberikan jaminan keselamatan bagi wisatawan internasional yang ingin bepergian ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia."Pencapaian ini dan tentunya mari kita gunakan kesempatan ini untuk membawa kemaslahatan bagi Indonesia khususnya membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka lapangan kerja seluas-luasnya," ungkapnya.