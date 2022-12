Pas Sejuta, Harga Emas Antam Merosot Rp13 Ribu/Gram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Emas Jadi Diversifikasi Portofolio Terbaik Ketimbang Bitcoin

Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per 16 Desember 2022:

Emas batangan 0,5 gram Rp550 ribu. Emas batangan 1 gram Rp1 juta. Emas batangan 2 gram Rp1,94 juta. Emas batangan 3 gram Rp2,88 juta. Emas batangan 5 gram Rp4,77 juta. Emas batangan 10 gram Rp9,49 juta. Emas batangan 25 gram Rp23,6 juta. Emas batangan 50 gram Rp47,1 juta. Emas batangan 100 gram Rp94,2 juta. Emas batangan 250 gram Rp235,2 juta. Emas batangan 500 gram Rp470,3 juta. Emas batangan 1 kilogram Rp940,6 juta.

Harga emas dunia anjlok

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(AHL)

Jakarta: Pergerakan harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali melemah pada hari ini. Harga emas Antam mengikuti emas dunia yang tertekan.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Jumat, 16 Desember 2022, harga emas Antam di Butik Emas LM Gedung Antam tercatat berada di level Rp1 juta per gram.Harga emas ini anjlok Rp13 ribu per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya di level Rp1,013 juta per gram. Senada, harga pembelian kembali (buyback) emas juga melemah ke posisi Rp897 ribu per gram atau turun Rp16 ribu per gram.Selain itu, harga perak juga bergerak melemah pagi ini. Harga perak dibanderol ke level Rp12.300 per gram atau melemah Rp200.Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun pada perdagangan Kamis waktu setempat. Penyebabnya, indeks dolar Amerika Serikat (AS) naik.Melansir Xinhua, Jumat, 16 Desember 2022, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Februari turun USD30,9 atau 1,7 persen menjadi USD1.787,8 per ons.Sementara harga perak untuk pengiriman Maret turun 83,1 sen atau 3,44 persen menjadi USD23,305 per ons. Platinum untuk pengiriman Januari turun USD25,5 atau 2,45 persen menjadi USD1.013,2 per ons.