Emas Antam Naik Rp4.000/Gram

Ukuran 10 gram setara Rp9,41 juta.

Ukuran 25 gram setara Rp23,3 juta.

Ukuran 50 gram setara Rp46,6 juta.

Ukuran 100 gram setara Rp93 juta.

Ukuran 250 gram setara Rp232 juta.

Ukuran 500 gram setara Rp464 juta.

Ukuran 1000 gram setara Rp928 juta.

Harga emas global

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Gerak emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik Rp4.000 per gram ke posisi Rp988 ribu per gram.Sementara itu, harga pembelian kembali alias buyback emas Antam juga naik Rp4.000 ke level Rp893 ribu per gram.Dikutip dari laman Logam Mulia, Jumat, 8 April 2022, berikut rincian harga emas hari ini:Harga emas menguat pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB), karena kekhawatiran atas kenaikan biaya-biaya dan krisis Ukraina mendukung daya tariknya sebagai lindung nilai inflasi dan tempat yang aman, tetapi sikap kebijakan agresif Federal Reserve AS membatasi keuntungan.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD14,7 atau 0,76 persen, menjadi USD1.937,80 per ons.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei naik 27,7 sen atau 1,13 persen menjadi USD24,735 per ons. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD4,9 atau 0,51 persen, menjadi USD958 per ons.