Pengertian Kenormalan Baru dari Pemerintah

Jakarta: Pemerintah tengah menyiapkan skema kenormalan baru (new normal) agar aktivitas masyarakat bisa kembali pulih meski di tengah pandemi virus korona (covid-19). Pemerintah ingin masyarakat menjadi lebih produktif sekaligus tetap aman dari covid-19.Lalu, sebenarnya apa itu new normal?Dilansir dari infografis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin, 1 Juni 2020, new normal diartikan sebagai beradaptasi dengan lingkungan, dalam bentuk perubahan perilaku diri menjadi lebih disiplin menjaga kebersihan, dan menaati peraturan protokol kesehatan.Kenormalan baru ini dilakukan sebagai upaya mempercepat penanganan covid-19 sekaligus mendorong pemulihan ekonomi lebih cepat. Tanpa kebijakan ini, kasus covid-19 tetap akan meningkat dibarengi dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kemiskinan yang juga meningkat sementara ekonomi makin melemah.Di sisi lain, pemerintah yakin kasus covid-19 bisa ditekan bersamaan dengan PHK dan kemiskinan yang menurun, sedangkan pertumbuhan ekonomi berangsur pulih kembali dengan syarat masyarakat beradaptasi melalui perubahan perilaku di masa new normal.Untuk menjalani new normal pemerintah diharuskan mempersiapkan regulasi, sarana dasar, dan petunjuk lengkap seperti protokol kesehatan yang sudah lengkap dan diberlakukan, penegakan aturan sudah mampu dijalankan oleh pemerintah, serta sarana yang dibutuhkan untuk menjalani masa new normal sudah memadai.Masyarakat diharuskan mengubah perilaku menjadi lebih disiplin dan taat aturan dengan cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, tertib memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, menjaga jarak aman (physical distancing), serta isolasi mandiri jika terpapar kasus positif dan sakit.Meski begitu pemerintah tetap akan berhati-hati dalam menjalankan kebijakan ini. Pasalnya ada bahaya gelombang kedua (second wave) penyebaran covid-19 jika syarat untuk menjalankan kenormalan baru tidak bisa dipenuhi.Kenormalan baru dijalankan saat jumlah kasus positif dan jumlah kematian berkurang, saat kapasitas pelayanan kesehatan tersedia dengan baik, saat dunia usaha sudah siap dengan standar operasional prosedur (SOP) atau aturan baru di tempat kerja, serta saat masyarakat makin disiplin menerapkan protokol baru berkegiatan di luar rumah.(SAW)