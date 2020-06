PGN Beli Gas Hulu dengan Harga Lebih Rendah

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menandatangani Letter of Agreement (LoA) dengan dua Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Hulu Migas yakni PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan PT Pertagas.Penandatanganan LoA ini merupakan tahap kedua yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksanan Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) dan disaksikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.Penandatanganan ini merupakan wujud implementasi terhadap Kepmen ESDM Nomor 89 Tahun 2020 tentang pengguna dan harga gas bumi di bidang industri dan Kempen ESDM Nomor 91 tentang harga gas bumi di pembangkit tenaga listrik.Direktur Utama PGN Suko Hartono mengatakan dengan penandatanganan LoA ini menjadi tanda bagi PGN telah membeli gas dari KKKS di hulu dengan harga yang lebih rendah sebagaimana ketentuan dalam Permen ESDM agar nantinya harga gas yang diterima oleh industri bisa sebesar USD6 per Million British Thermal Unit (MMBTU)."Kami menyakini dengan harga jual ke pengguna gas industri yang lebih rendah dibandingkan sebelumnya akan berdampak positif pada peningkatan daya saing bagi industri nasional," kata Suko, dalam keterangan resminya, Kamis, 4 Juni 2020.Penandatanganan dengan PT PHE meliputi empat kontrak meliputi empat blok atau wilayah kerja migas yakni LoA dari Blok Ogan Komering dengan volume sebesar 1,43-1,44 juta standar kaki kubik (MMSCFD) untuk pemanfaatan industri di Sumatera Selatan. Harga gas yang dibeli PGN dari blok ini menjadi USD4,62 per mmbtu dari sebelumnya USD8,27 per MMBTU.Kemudian LoA dari Blok Jambi Merang dengan volume 35 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD) untuk pemanfaatan pada sektor kelistrikan Jawa bagian Barat dan Batam. Harga beli PGN menjadi USD4-USD4,06 per MMBTU.Lalu LoA dari Blok North Sumatera Offshore dengan volume 8,5 BBTUD untuk industri dan kelistrikan di Aceh dan Sumatera Utara. PGN membeli dengan harga USD4-USD4,5 per MMBTU dari sebelumnya USD6,25 per MMBTU.Selanjutnya LoA dari Blok West Madura Offshore dengan volume 19 BBTUD untuk pemanfaatan sektor industri di Jawa Timur. Pada jangka waktu sampai Desember 2021, harga gas penyesuaian hulu sebesar USD5,33 per MMBTU. Selanjutnya sampai 31 Desember 2022, harga gas penyesuaian hulu sebesar USD4,5 per MMBTU.Sementara untuk LoA dengan Pertagas yakni dari Lapangan Pondok Tengah, Tambun dan Pondok Makmur dengan volume 0,9 BBTUD dengan harga beli menjadi USD4,5 per MMBTU dari USD7,17 per MMBTU.Suko menjelaskan, PGN memproyeksikan permintaan gas akan meningkat sehingga akan mendorong PGN untuk meningkatkan kapasitas dan jangkauan infrastruktur gas. Selain itu juga akan memberikan dampak berganda pada pertumbuhan industri, pertumbuhan titik ekonomi baru, hilirisasi industri gas, dan dampak positif lainnya bagi perekonomian nasional.PGN berkomitmen jangka panjang dengan memanfaatkan kompetensi yang dimiliki sebagai subholding gas. Pelaksanaan Permen maupun Kepmen ESDM diharapkan sungguh-sungguh dapat memberikan efek yang optimal untuk meningkatkan kemajuan industri dalam negeri dan menjadi stimulus yang nyata terhadap kemajuan perekonomian nasional.(ABD)