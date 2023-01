Mau Beli MinyaKita? Ini Rincian Harganya di E-commerce

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harga minyak goreng kembali menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, mendekati bulan Ramadan harganya kembali meningkat. Bahkan untuk minyak goreng kemasan rakyat yang dikeluarkan pemerintah (MinyaKita).Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng di tingkat konsumen sebesar Rp14 ribu per liter untuk minyak goreng kemasan rakyat (MinyaKita) atau Rp15.500 per kg untuk minyak goreng curah.Namun pada 27 Januari 2023, rata-rata harga eceran minyak goreng naik. Untuk minyak goreng curah menjadi sebesar Rp14.700 per liter, naik 3,52 persen dan kemasan merek Minyakita sebesar Rp14.700 per liter, naik lima persen dibandingkan dengan Desember 2022.Harga ini telah melampaui HET yang ditetapkan sebesar Rp14 ribu per liter atau Rp15.500 per kg.Namun jika memantau harga MinyaKita di lokapasar atau e-commerce terpantau stabil. Harga satu pouch minyak goreng satu liter berlabel MinyaKita adalah Rp13.900-Rp14 ribu.Berikut rincian harga MinyaKita di e-commerce:Harga MinyaKita satu dus berkisar Rp152 ribu hingga Rp162.960.Harga MinyaKita satu dus berkisar Rp136 ribu hingga Rp168 ribu.Harga MinyaKita satu dus berkisar Rp164.400 hingga Rp168 ribu.Harga MinyaKita satu dus berkisar Rp164.400 hingga Rp168 ribu.Adapun, untuk satu dus Minyakita berukuran satu liter berisi 12 pouch. Sementara untuk satu dus MinyaKita berukuran dua liter berisi enam pouch.