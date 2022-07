Berita Terpopuler Ekonomi: Kemungkinan Resesi Global hingga Tren Realisasi Investasi Jepang

1. Sri Mulyani: Dunia Sedang Tidak Baik-baik Saja

2. Tren Realisasi Investasi Jepang Dinilai Cukup Baik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

3. Khawatir Ada Manipulasi, Kemenkop Tunda Rapat Tahunan KSP Indosurya

4. Amazon Catat Kerugian Bersih USD2 Miliar

5. Ini Penyebab Rupiah Bisa Terbang Tinggalkan Dolar

(SAW)

Jakarta: Berita bahwa dunia kini dihadapkan pada kemungkinan resesi ekonomi imbas perang Rusia dan Ukraina menjadi berita terpopuler kanal ekonomi Medcom.id kemarin.Berikut rangkuman berita terpopuler kanal ekonomi Medcom.id kemarin:Belum usai dampak pandemi ditangani, dunia kini dihadapkan pada kemungkinan resesi ekonomi imbas perang Rusia dan Ukraina. Sebab, konflik dua negara Eropa Timur itu merupakan pemasok energi dan pangan terbesar bagi dunia, utamanya di Benua Biru.Baca berita selengkapnya di sini. Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Jepang yang didahului Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Jepang membuahkan komitmen investasi yang besar. Komitmen investasi dari Jepang selalu diikuti dengan realisasi yang baik, yakni sekitar 70 persen dari komitmen.Baca berita selengkapnya di sini. Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta menunda pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara daring terkait kasus gagal bayar koperasi tersebut.Baca berita selengkapnya di sini. Amazon.com Inc mengumumkan hasil keuangan untuk kuartal II yang berakhir 30 Juni 2022, dengan kerugian bersih USD2 miliar atau 20 sen per saham terdilusi, dibandingkan dengan laba bersih USD7,8 miliar atau 76 sen per saham terdilusi pada kuartal II-2021. Penjualan bersih perusahaan meningkat tujuh persen menjadi USD121,2 miliar pada kuartal kedua tahun ini, dibandingkan dengan USD113,1 miliar pada kuartal II-2021.Baca berita selengkapnya di sini. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih betah menguat hingga menjauhi level Rp15 ribu per USD. Mengutip Bloomberg, rupiah berada di level Rp14.834 per USD, menguat sebanyak 88 poin atau setara 0,59 persen dari posisi Rp14.922 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Baca berita selengkapnya di sini.