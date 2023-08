Harga Emas Antam Merosot Rp4.000/Gram

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Harga emas dunia

(SAW)

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Selasa di Gedung Antam terkoreksi dibandingkan sebelumnya. Hari ini, harga emas Antam tetap di posisi Rp1,070 juta per gram.Mengutip laman Logam Mulia milik Antam, Selasa, 8 Agustus 2023, buyback emas Antam melemah Rp4.000 per gram menjadi Rp949 ribu per gram.Pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp10,23 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp25,41 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp50,7 juta.Berikut rincian harga emas per Selasa, 8 Agustus 2023:0,5 gram Rp585 ribu.1 gram Rp1,070 juta.2 gram Rp2,084 juta.3 gram Rp3,106 juta.5 gram Rp5,154 juta.10 gram Rp10,230 juta.25 gram Rp25,412 juta.50 gram Rp50,705 juta.100 gram Rp101,290 juta.250 gram Rp252,837 juta.500 gram Rp505,375 juta.1.000 gram Rp1,010 miliar.Harga emas berjangka merosot pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), berbalik melemah dari kenaikan akhir pekan lalu. Ini karena imbal hasil obligasi pemerintah AS naik dan dolar menguat setelah komentar Fed mendukung kenaikan suku bunga lebih lanjut.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange merosot USD6,10 atau 0,31 persen menjadi USD1.970 per ounce, setelah menyentuh level tertinggi di USD1.981,70 per ounce dan terendah sesi di USD1.966,10 per ounce.Harga emas turun karena imbal hasil obligasi lebih tinggi dan dolar menguat ketika investor fokus pada peluang kenaikan suku bunga lagi dari Federal Reserve.Indeks dolar AS naik tipis kurang dari 0,1 persen pada 102,0 terhadap sekeranjang mata uang saingannya pada Senin, 7 Agustus 2023, menurut data FactSet. Imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun juga naik dua basis poin menjadi 4,07 persen, setelah lonjakan imbal hasil minggu lalu membantu menarik saham lebih rendah.