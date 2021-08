Upah Buruh Tani dan Bangunan Naik di Juli 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Badan Pusat Statistik ( BPS ) mencatat upah buruh tani dan bangunan pada Juli 2021 mengalami kenaikan. Upah nominal harian buruh tani nasional naik tipis sebesar 0,06 persen dibandingkan dengan upah buruh tani di bulan sebelumnya."Kalau kita lihat secara nominal pada Juli 2021 tercatat bahwa upah buruh tani itu sebesar Rp56.829 per hari. Dibandingkan Juni 2021 itu naik tipis sekali hanya 0,06 persen dari Rp56.794 per hari," kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, 18 Agustus 2021.Sementara itu, upah riil buruh tani pada periode yang sama tercatat sebesar Rp52.653 per hari. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,08 persen dibandingkan periode Juni 2021 yang sebesar Rp52.694 per hari.Margo Yuwono menjelaskan upah riil buruh tani merupakan perbandingan antara upah nominal buruh tani dengan indeks konsumsi rumah tangga pedesaan. Hal ini menggambarkan daya beli dari pendapatan yang diterima pekerja.Adapun upah nominal harian buruh bangunan (tukang bukan mandor) pada Juli 2021 naik tipis 0,05 persen dibanding Juni 2021. Dari Rp91.126 per hari menjadi Rp91.171 per hari."Sementara kalau kita lihat upah riilnya pada Juli ini tercatat Rp85.570 dan turun juga sangat tipis kalau dibandingkan Juni 2021 yang turun 0,03 persen," jelas Margo Yuwono.Dijelaskan lebih lanjut bahwa upah riil buruh bangunan adalah perbandingan upah nominal buruh bangunan terhadap indeks harga konsumen perkotaan.Di sisi lain, rata-rata upah nominal buruh potong rambut wanita pada Juli 2021 dibandingkan dengan Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,01 persen. Dari Rp29.129 per kepala menjadi Rp29.132 per kepala."Sementara upah riilnya Juli 2021 dibanding Juni 2021 turun sebesar 0,07 persen, yaitu dari Rp27.362 per kepala menjadi Rp27.343 per kepala," imbuhnya.Kemudian untuk upah nominal asisten rumah tangga di Juli 2021 dibandingkan dengan Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,06 persen. Dari Rp424.376 per bulan menjadi Rp424.631 per bulan."Upah riil asisten rumah tangga Juli 2021 dibanding Juni 2021 turun sebesar 0,02 persen, yaitu dari Rp398.627 per bulan menjadi Rp398.547 per bulan," pungkas Margo Yuwono.(SAW)