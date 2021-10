Kopi Indonesia Unjuk Gigi di Pasar Global

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

New Orleans: Atase Perdagangan KBRI Washington DC Wijayanto menilai industri kopi di Indonesia mampu bersaing di dunia internasional. Diharapkan industri tersebut bisa terus tumbuh dan nantinya berdampak positif terhadap perekonomian di Tanah Air di masa-masa yang akan datang.Wijayanto mengatakan kopi asal Indonesia diminati di level dunia yang salah satunya di Amerika Serikat (AS). Hal itu terlihat ketika kopi dalam negeri diminati pecinta kopi di AS dalam acara Specialty Coffee Expo (SCE) 2021. Bahkan, pada pameran kopi terbesar di AS itu, kopi Indonesia berhasil meraup potensi transaksi USD7,15 juta.Kepala Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Los Angeles Bayu Nugroho menuturkan capaian potensi transaksi tersebut dipicu berkurangnya pasokan kopi dari Amerika Latin yang disebabkan pandemi covid-19. Selain itu, terdapat gangguan cuaca dan beberapa hama yang menyerang ladang kopi di Amerika Selatan.Hal itu membuat negara importir kopi terbesar di dunia ini melirik Indonesia. "Hal ini mendorong importir kopi AS untuk mencari suplai alternatif dari negara lainya, termasuk Indonesia. Pada 2020, AS mengimpor kopi senilai USD5,53 miliar dari seluruh dunia," tutur Bayu, dalam keterangan resminya, Kamis, 7 Oktober 2021.Bayu mengatakan, AS merupakan pasar strategis untuk produk kopi Indonesia. Berdasarkan data dari Census Bureau, pada 2020 ekspor kopi Indonesia ke AS mencapai USD234 juta. Sementara hingga Agustus 2021, ekspor komoditas Indonesia ini ke AS tercatat senilai USD135,5 juta."Tingginya ekspor kopi Indonesia membuktikan bahwa AS merupakan pasar strategis. Melalui keikutsertaan Indonesia dalam SCE 2021 ini diharapkan ekspor produk kopi Indonesia ke AS semakin meningkat," ujar Bayu.Pergelaran akbar Specialty Coffee Expo (SCE) 2021 diselenggarakan pada 1-3 Oktober 2021 di Louisiana’s New Orleans Ernest N Morial Convention Center, AS. Di pameran ini, produk specialty coffee dari berbagai negara di dunia saling berkompetisi menarik perhatian pengunjung. Produk specialty coffee asal Indonesia berhasil memukau para pecinta kopi dunia."Pameran SCE 2021 kali ini telah berhasil mencatatkan potensi transaksi kurang lebih senilai USD7,15 juta, membuktikan produk specialty coffee Indonesia mampu bersaing di pasar dan diminati konsumen AS," pungkas Wijayanto.