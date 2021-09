Kolaborasi dan Inovasi Jadi Kunci Tokopedia untuk Memacu Bisnis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tokopedia mengaku siap terus mengedepankan kolaborasi dengan mitra-mitra strategis dan berinovasi dalam rangka mengikuti perkembangan zaman dan pertumbuhan teknologi sekarang ini. Harapannya bisa berdampak positif terhadap upaya membantu masyarakat dalam mengakselerasi adopsi teknologi digital "Kita terus mengedepankan kolaborasi yang targetnya membantu semua penjual dan membantu mitra strategis kita. Sehingga bukan hanya mereka yang terlayani tapi ekosistem kita juga relevan dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan teknologi," kata Co-Founder and Vice Chairman Tokopedia Leontinus Alpha Edison, Rabu, 1 September 2021.Kondisi tersebut, tambahnya, diharapkan pula berdampak positif terhadap upaya mengembangkan ekonomi Indonesia bersama-sama, terlebih di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Hal itu, masih kata Leon, biasa ia disapa, yang juga membuat Tokopedia berencana menggelar Tokopedia START CX First Summit 2021.Dirinya menjelaskan acara tersebut digelar dalam rangka menyambut hari pelanggan nasional dengan tajuk 'Reimagining the Right Blend of Human Touch, Technology, and Data Analytivs for the Best Customer Experience' untuk memberdayakan, menghubungkan, dan terus mengembangkan potensi consumer experience Indonesia melalui sentuhan manusia."Kemudian teknologi dan data dengan melibatkan para praktisi dibidangnya. Tokopedia memang fokus kepada konsumen," kata Leon.Ia menambahkan customer excellence sangat penting karena sekarang ini zaman sudah berubah dan cukup kompleks yang akhirnya memaksa kehidupan manusia untuk melakukan transformasi ke digital. Perubahan yang memaksa untuk bertransformasi ke digital itu yang membuat customer excellence memiliki peranan besar."Tokopedia tentunya tidak bisa bekerja sendiri dan kita akan sukses kalau kita berkolaborasi dan berinovasi. Targetnya kita harus terus mengembangkan ekonomi Indonesia bersama-sama," pungkasnya.(ABD)