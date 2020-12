Pertamina: Konsumsi BBM di Daerah Wisata Stabil Jelang Tahun Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Denpasar: PT Pertamina (Persero) mencatat untuk jumlah konsumsi BBM jenis gasoline yakni premium, pertalite, pertamax, dan pertamax turbo untuk daerah wisata wilayah Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB (Jatimbalinus) stabil jelang libur tahun baru."Khusus destinasi wisata di Jatimbalinus, hingga Minggu, 27 Desember, tercatat angka rata-rata konsumsi harian BBM pada masa Natal dan tahun baru terjadi sedikit perubahan namun tetap terbilang stabil dibandingkan dengan penyaluran harian pada masa normal," kata Manager Region Retail Sales V I Ketut Permadi Aryakuumara, dilansir dari Antara, Kamis, 31 Desember 2020.Ia menjelaskan beberapa tujuan wisata seperti Kota Batu, Jawa Timur, penyaluran BBM jenis gasoline jenis premium, pertalite, pertamax, dan pertamax turbo stabil di angka 101 kiloliter (KL) per hari. Untuk BBM jenis gasoil di antaranya biosolar, dexlite, dan pertamina dex sedikit bertambah sebesar tiga persen, menjadi 27 KL per hari.Sementara untuk wilayah Malang Raya, penyaluran produk BBM gasoline stabil di angka 1.165 KL per hari dan produk BBM gasoil turun lima persen ke angka 375 KL per hari. Ketut menjelaskan untuk wilayah Banyuwangi, penyaluran kedua jenis produk BBM tersebut mengalami penurunan, produk BBM gasoline turun sebanyak tiga persen atau 476 KL per hari."Dan gasoil sebanyak empat persen atau 227 KL per hari," tukasnya.Ketut mengatakan untuk Provinsi Bali, BBM jenis gasoline sedikit bertambah sekitar empat persen menuju angka 2.143 KL per hari. Begitu juga dengan BBM jenis gasoil sekitar enam persen menjadi 471 KL per hari.Wilayah Pulau Lombok, NTB, terjadi penambahan penyaluran BBM gasoline sebesar 15 persen atau 1.023 KL per hari, dan BBM gasoil sebesar empat persen atau 262 KL per hari. Sedangkan untuk wilayah NTT, khususnya di Labuan Bajo, permintaan produk BBM gasoline stabil di angka 881 KL per hari dan produk BBM gasoil turun hingga 13 persen, menjadi 360 KL per hari.Selain penyaluran BBM, juga ada 858 agen dan 6.257 pangkalan elpiji siaga Pertamina di Jatimbalinus, yang selama masa Satgas Nataru ini mencatatkan peningkatan angka rata-rata konsumsi harian sebesar lima persen, dari 5.350 Metrik Ton (MT) menjadi 5.600 MT per harinya."Konsumsi energi baik BBM dan elpiji di daerah tujuan wisata pada masa-masa liburan biasanya akan berubah, seiring dengan bertambahnya jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara yang datang, termasuk di wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT," pungkasnya.(ABD)