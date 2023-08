Berita Terpopuler Ekonomi: Kenaikan Inflasi AS Berdampak ke Suku Bunga AS

baca juga: Peringkat Kredit Bank AS hingga Investasi Kripto Jadi Berita Populer Ekonomi

Jakarta: Berita inflasi konsumen Amerika Serikat (AS) naik tipis di Juli 2023 menjadi berita terpopuler kanal ekonomi Medcom.id kemarin. Inflasi AS bisa menambah tekanan kepada The Fed untuk mempertimbangkan kenaikan suku bunga lebih lanjut.Berikut berita ekonomi terpopuler kanal ekonomi Medcom.id selengkapnya:Inflasi konsumen Amerika Serikat (AS) naik tipis di Juli 2023. Inflasi AS sedikit rebound untuk pertama kalinya dalam sekitar satu tahun, sehingga menambah tekanan kepada The Fed untuk mempertimbangkan kenaikan suku bunga lebih lanjut.Baca berita selengkapnya di sini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengapresiasi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melakukan langkah-langkah reformasi pada sejumlah bidang guna memperkuat perekonomian nasional di tengah situasi ketidakpastian global.Baca berita selengkapnya di sini. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Juli 2023 tercatat surplus sebesar Rp153,5 triliun.Baca berita selengkapnya di sini. Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI, Didiek Hartantyo menyampaikan Presiden Joko Widodo akan menjajal moda transportasi terbaru Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) pada awal September 2023.Baca berita selengkapnya di sini. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani untuk menjaga kebijakan-kebijakan yang telah dibuat untuk memajukan bangsa. Di antara kebijakan yang dimaksudkan Kepala Negara yakni terkait hilirisasi industri.Baca berita selengkapnya di sini.