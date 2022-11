Harga Emas Antam Naik Rp4.000/Gram

Harga emas dunia

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) pada hari ini berada pada level Rp981 ribu per gram. Angka ini naik sebesar Rp4.000 per gram ketimbang hari sebelumnya.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Kamis, 24 November 2022, kenaikan harga emas Antam diikuti dengan harga pembelian kembali atau buyback sebesar Rp885 ribu per gram atau naik sebanyak Rp4.000 per gram.Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,839 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,709 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9,340 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp23,187 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp46,25 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp92,390 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp230 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp460 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp921,6 juta.Harga emas menguat pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB) di tengah penantian rilis risalah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC). Federal Reserve diprediksi akan menaikkan suku bunga pada kecepatan yang lebih lambat.Melansir Antara, Kamis, 24 November 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange, terdongkrak USD5,7 atau 0,33 persen menjadi USD1.745,6 per ounce, setelah diperdagangkan mencapai sesi tertinggi di USD1.754,9 dan terendah di USD1.719.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id