Selangkah Lagi Harga Emas Antam Sentuh Rp1 Juta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per 17 Juni 2022:

Emas batangan 0,5 gram Rp549.500. Emas batangan 1 gram Rp999 ribu. Emas batangan 2 gram Rp1,93 juta. Emas batangan 3 gram Rp2,88 juta. Emas batangan 5 gram Rp4,77 juta. Emas batangan 10 gram Rp9,48 juta. Emas batangan 25 gram Rp23,5 juta. Emas batangan 50 gram Rp47 juta. Emas batangan 100 gram Rp94,11 juta. Emas batangan 250 gram Rp235 juta. Emas batangan 500 gram Rp469,8 juta. Emas batangan 1 kilogram Rp939,6 juta.

Harga emas dunia

(AHL)

Jakarta: Pergerakan harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali bersinar pada pagi ini. Harga emas Antam mengikuti emas dunia yang merekah.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Jumat, 17 Juni 2022, harga emas Antam di Butik Emas LM Gedung Antam tercatat berada di level Rp999 ribu per gram.Harga emas ini menguat Rp5.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya di level Rp994 ribu per gram. Senada, harga pembelian kembali (buyback) emas juga menguat ke posisi Rp875 ribu per gram atau melaju Rp5.000 per gram.Selain itu, harga perak dibanderol stagnan pada level Rp11.050 per gram.Sementara harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat karena indeks dolar AS yang lebih lemah.Melansir Xinhua, Jumat, 17 Juni 2022, harga kontrak emas teraktif untuk pengiriman Agustus naik USD30,3 atau 1,67 persen menjadi USD1.849,9 per ounce.Sedangkan harga perak untuk pengiriman Juli naik 46,5 sen atau 2,17 persen menjadi USD21,885 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD26,5 atau 2,87 persen menjadi USD951,1 per ounce.Penurunan tajam dalam indeks saham AS di tengah kekhawatiran tentang prospek ekonomi setelah kenaikan suku bunga terbesar Federal Reserve sejak 1994 juga mendukung harga emas.