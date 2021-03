Penjualan Produk Elektronik Lewat E-Commerce Meningkat Selama Pandemi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Penjualan berbagai kebutuhan secara online melalui platform e-commerce mengalami peningkatan drastis sejak adanya pandemi covid-19.Berdasarkan riset yang dilakukan oleh MarkPlus Inc. bertajuk Perilaku Konsumen E-commerce 2021, selain produk seperti fesyen dan kecantikan, produk elektronik juga mengalami kenaikan penjualan di platform e-commerce.Dari 500 responden, sekitar 26 persen membeli produk elektronik rumah tangga seperti microwave, blender, dan mixer di e-commerce.General Manager of Home Appliances Polytron Albert Fleming membenarkan hal tersebut. Dia bilang, terdapat kenaikan penjualan di kanal online dan penurunan pada kanal offline. Produk pada kategori big appliances seperti kulkas, mesin cuci, dan lainnya meningkat drastis. Begitu pula kategori small appliances seperi blender dan microwave."Di kanal online, seperti e-commerce kategori Major Domestic Appliances (MDA) atau Big Appliances mengalami kenaikan penjualan pada 2020 mencapai 145,7 persen. Sementara, Small Domestic Appliances (SDA) atau Small Appliances naik hingga 29,59 persen," kata Albert dalam bincang bersama MarkPlus, Inc. secara virtual, Kamis, 4 Maret 2021.Terdapat empat faktor utama bagi konsumen membeli produk elektronik di e-commerce, yaitu banyaknya promosi, trusted seller, fast delivery, dan free delivery."Adanya free delivery juga membuat peningkatan penjualan produk elektronik. Karena barang elektronik yang bulky, ongkos kirim dapat menjadi mahal. Konsumen lebih memilih seller yang menyediakan free delivery," tutur Albert.Hal lain yang juga diperhatikan oleh konsumen dalam membeli produk elektronik yaitu originalitas produk yang ditawarkan oleh brand e-commerce.Hal ini didukung dengan riset yang dilakukan oleh MarkPlus Inc. mengenai brand e-commerce pilihan konsumen dalam membeli produk elektronik, menempatkan JD.ID menempati peringkat pertama dengan angka 51 persen, disusul oleh Tokopedia (50 persen), Lazada (34 persen), Shopee (29 persen), Blibli (26 persen), dan Bukalapak (19 persen).Sementara itu, Head of Public Policy and Government Relations Indonesian E-Commerce Association (idEA) Rofi Uddarojat mengatakan saat Hari Belanja Nasional (Harbolnas) 2020, tren penjualan sudah kembali seperti sebelum pandemi.Hal ini membuat adanya peningkatan penjualan produk sekunder dan tersier di e-commerce seperti produk elektronik. Selain itu, adanya garansi produk original juga menjadi faktor lain dari kenaikan penjualan produk tersebut.Di tengah masyarakat yang mulai percaya membeli barang elektronik di platform e-commerce, di sisi lain produk palsu juga tak kalah banyak jumlahnya. Rofi pun mengimbau para penjual produk elektronik, utamanya UMKM untuk mendaftarkan produknya ke Hak Kekayaan Intelektual (HKI).Hal ini juga demi menjaga kepercayaan konsumen di tengah bergeliatnya penjualan elektronik di e-commerce."Memang masih banyak produk palsu yang beredar di e-commerce terutama di kategori elektronik. Karena itu, penting untuk mendaftarkan ke Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya bagi UMKM. Dengan adanya garansi produk original, baik dalam kategori elektronik dan lainnya meningkatkan kepercayaan konsumen untuk membeli di e-commerce,” papar Rofi.Lebih lanjut, Rofi mengatakan, dengan mendaftarkan ke HKI, penjual juga dapat scale up bisnis mereka dan go international dengan mengekspor produk yang difasilitasi dan dipermudah oleh marketplace.(DEV)